Названы сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2015

Как сообщает «РИА Новости», для участия в ЕГЭ по русскому языку и географии — 14 февраля 2015 года, следует подать заявление и зарегистрироваться до 1 декабря текущего года. Сдать ЕГЭ по этим предметам в феврале могут выпускники прошлых лет и лица, обучающиеся за пределами РФ. Также ученики 11 классов смогут в этот период досрочно сдать географию, изучение которой они закончили в 10 классе, если они имеют годовые оценки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам.