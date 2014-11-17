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Названы сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2015

17 ноября 2014, 09:35
Рособрнадзор установил сроки подачи заявлений для участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2015 году, соответствующее разъясняющее письмо было направлено ведомством в регионы.
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Тюмень

Как сообщает «РИА Новости», для участия в ЕГЭ по русскому языку и географии — 14 февраля 2015 года, следует подать заявление и зарегистрироваться до 1 декабря текущего года. Сдать ЕГЭ по этим предметам в феврале могут выпускники прошлых лет и лица, обучающиеся за пределами РФ. Также ученики 11 классов смогут в этот период досрочно сдать географию, изучение которой они закончили в 10 классе, если они имеют годовые оценки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам.

Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по любым предметам необходимо подать до 1 февраля 2015 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет в 2015 году с 23 марта по 18 апреля, основной — с 25 мая по 5 июня.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных учреждениях начального и среднего профобразования и иностранные граждане должны подать заявления и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в муниципальном или региональном органе управления образованием. Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы.

Фото: ug.ru

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