На ул. Пермякова сбили 9-летнего мальчика

Также в ночь с субботы на воскресенье на ул. Мельникайте, 95 из-за нарушения очередности проезда столкнулись Ford, которым управлял водитель со стажем два года и Daewoo, под управлением водителя со стажем один год. 21-летний водитель Daewoo получил травму головы и ушибы.