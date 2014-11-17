nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На ул. Пермякова сбили 9-летнего мальчика

17 ноября 2014, 14:01
Днем в субботу, 15 ноября, на ул. Пермякова 9-летний школьник был сбит автомобилем Honda, когда попытался перейти улицу вне пешеходного перехода. После наезда на ребенка, иномарка столкнулась с «Ладой» 14 модели.
Сюжет
Дети

Школьник получил ушибленную рану лба, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Еще один ребенок пострадал в ДТП, произошедшем на 78 км автодороги Тюмень — Омск.

Три человека получили травмы в ДТП на 78-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь водитель автомобиля Nissan X-Trail не уступил дорогу «Ладе Приоре». 45-летний водитель «Лады» получил перелом ребер, у 46-летней пассажирки перелом предплечья и ушибы, 16-летняя пассажирка получила рваную рану лба.

Всего в минувшие выходные на дорогах области произошло 15 дорожных аварий, в них пострадал 21 человек.

Также в ночь с субботы на воскресенье на ул. Мельникайте, 95 из-за нарушения очередности проезда столкнулись Ford, которым управлял водитель со стажем два года и Daewoo, под управлением водителя со стажем один год. 21-летний водитель Daewoo получил травму головы и ушибы.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Дети#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25