На ул. Пермякова сбили 9-летнего мальчика

Школьник получил ушибленную рану лба, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Еще один ребенок пострадал в ДТП, произошедшем на 78 км автодороги Тюмень — Омск.
Три человека получили травмы в ДТП на 78-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Здесь водитель автомобиля Nissan X-Trail не уступил дорогу «Ладе Приоре». 45-летний водитель «Лады» получил перелом ребер, у 46-летней пассажирки перелом предплечья и ушибы, 16-летняя пассажирка получила рваную рану лба.
Всего в минувшие выходные на дорогах области произошло 15 дорожных аварий, в них пострадал 21 человек.
Также в ночь с субботы на воскресенье на ул. Мельникайте, 95 из-за нарушения очередности проезда столкнулись Ford, которым управлял водитель со стажем два года и Daewoo, под управлением водителя со стажем один год. 21-летний водитель Daewoo получил травму головы и ушибы.