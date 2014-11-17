Кен Като: На рост российского авторынка указывают объективные факторы

В эксклюзивном интервью о новинках Nissan и грядущих планах японского концерна в нашей стране мы побеседовали с главой Nissan в России Филиппом Сайяром, генеральным директором Nissan Manufacturing Rus Дмитрием Михайловым и вице-президентом по планированию продукции Nissan Кеном Като.
— Для начала вопрос об уже продающихся моделях. Довольны ли вы стартом Nissan Terrano на российском рынке и не планируется ли появление в продаже более доступных комплектаций?
Филипп Сайяр: — Мы буквально четыре месяца назад (интервью прошло в рамках ММАС-2014 — прим. ред.) запустили Nissan Terrano в России и на сегодняшний день абсолютно удовлетворены теми продажами, которые продемонстрировала модель. Что касается появления новых комплектаций, то таких планов у нас пока нет. На конец финансового года (период с 1 апреля по 31 марта — прим. ред.) мы планируем продать в России порядка 14 000 автомобилей Nissan Terrano.
— Многие удивляются, почему при достаточно небольших различиях между Renault Duster и Nissan Terrano машина японской марки стоит существенно дороже французской…
Филипп Сайяр: — Да, действительно, всё обстоит именно так. Но Duster отличается с точки зрения оснащения — мы старались развести насколько возможно эти две модели и по цене, и по оборудованию. Renault более ориентирован на аудиторию, которая нуждается в простом полноприводном автомобиле, Nissan Terrano позиционируется чуть иначе и я не вижу проблемы в сосуществовании этих двух моделей на рынке.
— Продолжая тему, нельзя не упомянуть и Nissan Almera, которая не так давно стала выпускаться в России, но с того момента соплатформенный Renault Logan пережил смену поколений — можно ли ожидать обновления Almera?
Филипп Сайяр: — Скажем так, ввиду не столь давнего появления Nissan Almera, оснащение которой постепенно расширяется, пока планов по серьёзному обновлению этой модели у нас нет. Прошло около года с начала производства Almera в России и пока мы не вышли на планируемые показатели по количеству выпущенных автомобилей, так что о смене поколений говорить пока преждевременно. Вместе с тем, я хотел бы отметить, что Nissan Almera и Renault Logan не являются прямыми конкурентами — скорее в соперниках у нашей модели ходят автомобили корейских марок.
— На автосалоне представлена новая модель — седан Nissan Sentra, а появится ли версия с кузовом хэтчбек?
Филипп Сайяр: — Это непростой вопрос, на который ответить достаточно сложно. Да, на заводе в Ижевске мы будем выпускать два автомобиля, один из которых и есть новый Nissan Sentra. Видимо, после подтверждения информации о запуске в производство седана Sentra, появились слухи, что второй машиной станет Sentra в кузове хэтчбек. Я пока не могу подтвердить эти слухи.
Мы с вами присутствуем на Московском международном автосалоне и одними из первых видим новый Nissan Sentra. Наши дилеры ещё не обладают на данный момент всей информацией о машине, не видели её, не знают порядок цен и объёмов выпуска — только после журналистов они получат все эти данные. Нам для начала необходимо познакомить дилеров и покупателей с уже представленной новинкой, прежде чем говорить о каких-то потенциальных новых моделях. Спасибо за понимание.
— Можно ли считать Nissan Sentra заменой популярного в России Nissan Tiida?
Филипп Сайяр: — Нет, это не просто замена Tiida — у нас гораздо большие ожидания и надежды от Sentra, чем мы возлагали на Nissan Tiida. Новый Nissan Sentra — это достаточно чёткий ответ на запросы российского рынка в сегменте «C». Да, популярны модели сегмента «B», растёт сегмент внедорожников и кроссоверов и мы должны предоставлять модели во всех классах. Nissan намерен быть одним из крупнейших игроков российского рынка и нацелен на долю в 7% рынка. Мы ожидаем, что модель в сегменте «C» позволить занять своё место в корпоративных парках компаний, роста спроса в котором мы ожидаем.
— Продолжая тему Nissan Sentra, хочется спросить — почему в качестве площадки для выпуска этой модели был выбран завод в Ижевске, а не в Тольятти?
Филипп Сайяр: — Вряд ли я смогу ответить на этот вопрос, поскольку всё зависит от производственных мощностей и потенциала завода. За достаточно короткий срок мы наладили в Тольятти линию, выпускающую значительные объёмы Renault Logan и Nissan Almera. За небольшой период времени мы достигли успеха, как по количеству машин, так и по их качеству. Тольятти успешно работает с этими моделями.
Кено Като: — Кроме того, очевиден и недостаток места на заводе в Тольятти для обеспечения достаточного выпуска автомобилей, поэтому мы должны максимально эффективно использовать производственные площади — Ижевск стал нашим выбором для выпуска новых моделей, поскольку там есть всё необходимое с точки зрения потенциала и мощностей.
Дмитрий Михайлов: — Кроме Тольятти мы выпускаем автомобили и на заводе в Санкт-Петербурге, поэтому у кого-то может возникнуть вопрос, а почему не занять максимальные мощности на уже работающих производствах, а потом прийти на новый завод. Но у нас есть своя производственная стратегия. Есть определённые моменты, почему мы начали работу с новой моделью именно в Ижевске.
Например, нам необходимо обучить сотрудников и подготовить их для дальнейшего развития завода. Люди — это неотъемлемая часть производственного процесса, едва ли не более важная, чем оборудование. Чтобы научиться строить машины, надо начать что-нибудь производить и желательно выпускать что-нибудь массовое. Именно поэтому мы потратили достаточно усилий и ресурсов, чтобы обучить людей, раз уж эта производственная площадка находится в нашей индустриальной стратегии. Надо начать выпускать там автомобили, поскольку процесс обучения и становления специалистов достаточно долгий и сложный, особенно если говорить о грядущей реализации намеченной стратегии. Можно поставить новое оборудование, но люди, работавшие ранее на сборке других машин, не могут мгновенно перестроиться на новые требования . По этой причине мы начинаем сборку Nissan Sentra, чтобы развивать работников и саму производственную площадку.
У нас есть своя индустриальная стратегия и для её реализации было бы неправильно ждать исчерпания потенциала завода в Тольятти и только затем перехода на производство в Ижевске, затягивая процесс обучения и подготовки.
— Если мы говорим о подготовке специалистов в Ижевске, то означает ли это, что Nissan уже определился с тем, какие модели встанут на конвейер вслед за седаном Sentra?
Дмитрий Михайлов: — Тот же самый вопрос, на который ранее отвечал Филипп Сайяр, но заданный чуть по-другому. Что ж, тогда отвечу я. Не секрет, что мы анонсировали свои планы и до 2016 года Nissan должен 90% продаваемых в России машин производить также в России. Логично, что представленные на ММАС-2014 новинки — это не конец истории. Естественно, что по определённым причинам мы пока не готовы анонсировать наши планы.
Поймите правильно, планы есть, но они внутри компании меняются каждую неделю и каждый месяц. То, что мы готовы анонсировать, будет анонсировано сразу же. Но даже если я расскажу вам сейчас те планы, которые мы обсуждаем сегодня, касаемо дальнейшего развития автомобильного рынка в России, то они могут измениться, потому что они не финальные. Анонсировать не финальные планы — это неправильно.
Нас всё время спрашивают о второй модели, которую будут собирать в Ижевске… Планы есть, но озвучивать их было бы некорректно, поскольку компания может изменить решение и пойти по другому пути. Вы же запомните сказанное ранее и через год-два будете спрашивать «Дмитрий, а вот ты сказал так, а планы изменились». Поймите нас правильно — мы планируем, но рынок-то меняется.
— Тогда следующий вопрос, касаемо планов — учитывается ли политическая и экономическая ситуация в мире, санкции против нашей страны, при создании и реализации стратегии Nissan в России?
Дмитрий Михайлов: — Конечно, мы принимаем всё это во внимание, аккуратно отслеживаем все тенденции. Скажем сразу, что на сегодняшний день у нас нет никаких проблем, чтобы нам запретили ввоз чего-либо в Российскую Федерацию — такого нет. Наш бизнес функционирует как должен, ограничений мы не наблюдаем. Но если их нет сейчас, то мы надеемся, что их не будет и в будущем. В то же время мы отслеживаем ситуацию и готовы моментально реагировать на возникающие вопросы. Надеемся, что всё будет хорошо.
Кено Като: — Мы существенно не меняем стратегию в зависимости от экономической ситуации. Когда в 2008 году наблюдалась рецессия, мы разработали стратегию, но её не стоит часто менять, исходя из колебаний рынка. Мы настаиваем на том, что наша стратегия очень чёткая, но сейчас настало подходящее время для ускорения реализации наших планов именно в сегменте «C». Ситуация на российском рынке, прямо скажем, непростая, есть определённые экономические аспекты, но есть объективные факторы, указывающие на грядущий рост российского рынка. Главный вопрос, конечно, когда начнётся этот рост. Но решение об инвестициях принято и уже реализуется — Nissan будет присутствовать на российском автомобильном рынке, будет выпускать машины, следуя разработанной стратегии и планам.
— Перейдём от «полноценных» новинок к ушедшим с рынка или обновившимся моделям. Первое поколение Nissan Note было очень популярно в России, а почему вторая генерация этой модели не продаётся в нашей стране?
Филипп Сайяр: — Видите ли, уход с российского рынка предыдущего поколения Nissan Note, продажи которого прекратились в апреле, был оправдан. Прежде чем сделать этот шаг, мы обдумали ситуацию. В сегменте «B» в России Nissan будет представлен моделью Almera, но мы не можем продавать все машины, которые у нас есть в этом классе. С точки зрения продаж и потребностей клиентов есть смысл работать именно с Nissan Almera, а затем предлагать им другие модели — скажем, Juke или Terrano, а также новую Sentra. Естественно, что тут будет другая цена, но в целом эти машины отвечают спросу, который велик в России на седаны и кроссоверы. Именно поэтому было принято решение не выводить на российский рынок новое поколение Nissan Note, которое выпускается в Великобритании.
Стратегия Nissan такова, что мы нацелены к 2016 году 90% продаваемых в России автомобилей выпускать внутри страны. Но с учётом потенциального спроса на Note просто нецелесообразно локализовывать его производство в России. Объёмы производства в Великобритании также ограничены, а ввозные пошлины сделают Nissan Note просто неконкурентоспособным в сегменте «B». Понимаю, что некая потребность в такой модели есть, но компанией было принято решение не выводить новое поколение на российский рынок.
— Новое поколение Nissan Pathfinder стало больше ориентировано на дороги, чем на бездорожье — чем объяснить такую смену приоритетов и как быть поклонникам модели, которые привыкли съезжать на ней с асфальта?
Кено Като: — Предыдущее поколение Nissan Pathfinder выглядело более брутальным, она была ближе к пикапам, что создавало ощущение большей приспособленности к суровым условиям. Но мы не могли игнорировать тренды в современном дизайне — новый Pathfinder сделан более элегантно, меньше напоминает грузовик. Новый внедорожник выглядит более современно и я уверен, что клиенты оценят это.
Филипп Сайяр: — Да, в России есть часть клиентов, которые предпочитают более квадратные, более грубые формы кузова. При запуске нового Nissan Pathfinder, который будет находиться на рынке на протяжении многих лет, мы следовали современным трендам и считаем, что новинка будет более популярна, чем её предшественник. Да, немалое количество поклонников модели больше симпатизирует предыдущему Pathfinder, но, думаю, через пару лет они полюбят и новинку. Так случается часто: вы видите что-то новое и вам кажется, что оно не отвечает вашим ожиданиям, но по прошествии некоторого времени вы проникаетесь симпатией и начинает любить это больше, чем предыдущую. Наши конкуренты идут тем же путём.
— Дизайн дизайном, но предыдущий Nissan Pathfinder и технически отличался от нового поколения, позволяя более уверенно выезжать на бездорожье…
Кено Като: — Если говорить о поведении машины вне асфальта, то новый Nissan Pathfinder ни в чём не уступает предыдущему поколению. Новинка тестировалась в точно таких же условиях. Что касается нового Nissan Patrol, то ситуация с ним обстоит аналогично — она стала современнее, но сохранила свои характеристики и на пересечённой местности. Весь секрет в технологиях полного привода.
Филипп Сайяр: — Модели поменяли дизайн, но остались столь же проходимыми. Уверен, что в эту зиму владельцы новых Nissan Pathfinder смогут убедиться в этом лично. Новое поколение ни в чём не уступает предыдущему.
— Планируется ли выход на российский рынок нового поколения пикапа Nissan Navara?
Филипп Сайяр: — В данный момент мы не планируем поставлять в Россию новый Nissan Navara — эта модель продаётся пока в других странах. Вряд ли сейчас можно говорить о выходе на российский рынок обновлённого пикапа.
— В прошлом поколении Nissan Teana продавалась в России в том числе и в полноприводном варианте, но со сменой модели исчезла версия со всеми ведущими колёсами — в чём причина?
Филипп Сайяр: — А кто из конкурентов предлагает аналогичную модель?
Никто…
Филипп Сайяр: — Точно! А это означает, что полноприводный седан бизнес-класса не имеет критического влияния на продажи и количество клиентов, которых мы потеряем из-за отсутствия такой модификации, будет незначительным. Даже без полного привода продаётся порядка 24 000 машин.
Кено Като: — Мы остановили свой выбор на простом седане, без полного привода, поскольку такой вариант обеспечивает Nissan достаточно стабильную ситуацию на рынке. Клиенты особенно не реагируют на полноприводную модификацию.
— В линейке Nissan есть несколько моделей под брендом Nismo — это не продающееся в России семейство 370Z Nismo, а также версия популярного кроссовера Juke Nismo, к которым сейчас добавляется GT-R Nismo. Можно ли ожидать дальнейшего расширения модельной гаммы Nismo за счёт новых моделей?
Кено Като: — Что касается Nismo на глобальном уровне, то в целом это очень успешный проект, который порой даже превосходит наши ожидания. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Спортивные версии Nismo хорошо продаются во всём мире. Как отмечал Филипп Сайяр, говоря о полноприводной Nissan Teana, так я могу сказать и о Nismo — есть определённые тенденции, которые надо отслеживать: изучать потребности клиентов, смотреть на цифры продаж, на результаты маркетинговых исследований и так далее.
Филипп Сайяр: — Если говорить конкретно о Nissan Juke Nismo, то это действительно весьма популярная модель, объёмы продаж которой постепенно растут. Мы стараемся выйти на определённые количественные параметры и постепенно удвоим объёмы, поскольку Juke Nismo оказался успешным компромиссом между удовольствием от вождения и практичностью, а также эксклюзивным дизайном. Nismo — это серьёзный бренд.