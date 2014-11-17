Кен Като: На рост российского авторынка указывают объективные факторы

Филипп Сайяр: — Видите ли, уход с российского рынка предыдущего поколения Nissan Note, продажи которого прекратились в апреле, был оправдан. Прежде чем сделать этот шаг, мы обдумали ситуацию. В сегменте «B» в России Nissan будет представлен моделью Almera, но мы не можем продавать все машины, которые у нас есть в этом классе. С точки зрения продаж и потребностей клиентов есть смысл работать именно с Nissan Almera, а затем предлагать им другие модели — скажем, Juke или Terrano, а также новую Sentra. Естественно, что тут будет другая цена, но в целом эти машины отвечают спросу, который велик в России на седаны и кроссоверы. Именно поэтому было принято решение не выводить на российский рынок новое поколение Nissan Note, которое выпускается в Великобритании.