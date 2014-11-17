Дзюдоист Занкишиев принес сборной России золото на Первенстве Европы

Дзюдоист из Тюмени выступал в категории до 90 килограмм в заключительный день соревнований. Казбек Занкишиев уже довольно титулованный дзюдоист, обладатель «золота» в мировых молодежных первенствах. На этот раз он провел пять победных встреч, победив в полуфинальной схватке представителя Голландии Коррела, сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо».