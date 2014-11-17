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Дзюдоист Занкишиев принес сборной России золото на Первенстве Европы

17 ноября 2014, 12:50
Воспитанник Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Казбек Занкишиев завоевал золотую медаль на молодежном Первенстве Европы, которое состоялось в польском городе Вроцлав в середине ноября.

Дзюдоист из Тюмени выступал в категории до 90 килограмм в заключительный день соревнований. Казбек Занкишиев уже довольно титулованный дзюдоист, обладатель «золота» в мировых молодежных первенствах. На этот раз он провел пять победных встреч, победив в полуфинальной схватке представителя Голландии Коррела, сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо».

Россияне стали безусловными лидерами командного зачета. Среди 37 стран Старого Света, которые съехались в Вроцлав, они завоевали 12 медалей по четыре каждого достоинства. На втором месте оказалась немецкая команда всего с пятью медалями в активе, на третьем сборная Голландии с тремя медалями.

Следует отметить, что и в прошлогоднем турнире в Болгарии российская сборная стала сильнейшей: в ее активе тогда было десять медалей.

Турнир во Вроцлаве стал завершающим мероприятием в календаре индивидуальных соревнований Европейского союза дзюдо. В декабре в Самаре предстоит разыграть последний, клубный трофей, Старого Света в 2014 году.

#Новости#Дзюдо#Первенство Европы#Алексей#Спорт
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