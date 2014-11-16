Microsoft позволит звонить по Skype через браузер

Чтобы начать звонок или чат через Skype, пользователь сможет зайти на сайт сервиса и ввести там свои регистрационные данные. Для использования текстового чата дополнительных действий не потребуется, а для аудио- и видеозвонков нужно будет установить расширение для браузера. В то же время, по словам Microsoft, необходимость в последнем действии — лишь временная.