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Microsoft позволит звонить по Skype через браузер

16 ноября 2014, 13:50
Пользователи Skype получат возможность совершать звонки напрямую из браузера, без необходимости устанавливать приложение на компьютер. Об этом говорится в блоге компании Microsoft.
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Тюмень

«Мы начинаем запуск абсолютного нового способа использования Skype. Теперь Skype не только может быть запущен на любом экране, но также вы сможете наслаждаться общением через браузер. Мы объявляем о запуске бета-версии Skype для веба», — говорится в сообщении компании.

Чтобы начать звонок или чат через Skype, пользователь сможет зайти на сайт сервиса и ввести там свои регистрационные данные. Для использования текстового чата дополнительных действий не потребуется, а для аудио- и видеозвонков нужно будет установить расширение для браузера. В то же время, по словам Microsoft, необходимость в последнем действии — лишь временная.

Веб-версия Skype может оказаться востребованной среди пользователей, часто путешествующих и вынужденных работать на компьютерах в интернет-кафе и отелях. Кроме того, воспользоваться Skype через браузер смогут пользователи, к примеру, не имеющие администраторского доступа для установки приложения Skype на рабочий компьютер.

Веб-версию Skype будут поддерживать все популярные браузеры для компьютеров — Internet Explorer, Chrome, Firefox и Safari. Изначально бета-версия Skype для веба будет доступна небольшому числу пользователей, однако в ближайшие месяцы разработчик обещает открыть к ней доступ пользователям по всему миру.

Фото: a.sapernoviak.website.pl

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