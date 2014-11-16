Microsoft позволит звонить по Skype через браузер

«Мы начинаем запуск абсолютного нового способа использования Skype. Теперь Skype не только может быть запущен на любом экране, но также вы сможете наслаждаться общением через браузер. Мы объявляем о запуске бета-версии Skype для веба», — говорится в сообщении компании.
Чтобы начать звонок или чат через Skype, пользователь сможет зайти на сайт сервиса и ввести там свои регистрационные данные. Для использования текстового чата дополнительных действий не потребуется, а для аудио- и видеозвонков нужно будет установить расширение для браузера. В то же время, по словам Microsoft, необходимость в последнем действии — лишь временная.
Веб-версия Skype может оказаться востребованной среди пользователей, часто путешествующих и вынужденных работать на компьютерах в интернет-кафе и отелях. Кроме того, воспользоваться Skype через браузер смогут пользователи, к примеру, не имеющие администраторского доступа для установки приложения Skype на рабочий компьютер.
Веб-версию Skype будут поддерживать все популярные браузеры для компьютеров — Internet Explorer, Chrome, Firefox и Safari. Изначально бета-версия Skype для веба будет доступна небольшому числу пользователей, однако в ближайшие месяцы разработчик обещает открыть к ней доступ пользователям по всему миру.
Фото: a.sapernoviak.website.pl