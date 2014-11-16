Более 10 тысяч жителей Тюменской области почтят память жертв ДТП

Тюменцы зажгли свечи на площади у Тюменского театра кукол тем самым, почтив память погибших. Акция «Стояние со свечами» проходит уже в десятый раз, в ней принимают участие студенты и все неравнодушные. Люди, которые потеряли близких, приходят почтить их память и приносят портреты родных людей.
В школах Заводоуковского городского округа проходят памятные линейки. В Новозаимской средней школе дети вспомнят трех братьев, Никиту, Кирилла и Мирона погибших в ДТП в качестве пассажиров автомобиля. В Омутинском районе на автопарковке пройдет акция с участием более 70-ти автомобилистов, которые одновременно включат аварийную и звуковую сигнализацию на своих машинах. Голубей выпустят в небо в Нижней Тавде в знак того, что жители помнят всех погибших на дорогах земляков. Во всех церквях Уватского района проходят панихиды по жертвам дорожных аварий, а вечером в небо взмоют 6 белых бумажных фонарей, по числу погибших в ДТП детей за последние 5 лет. Все храмы Тобольска, духовной столицы Сибири, звоном колоколов и поминальными службами напомнят о погибших на дорогах тоболяках.
Как пишет Госавтоинспекция Тюменской области, цель этих мероприятий, не только вспомнить погибших, но и призвать живых беречь себя, беречь своих близких и окружающих, быть ответственными пользователями дорог, а также к благоразумию, взаимоуважению, культуре поведения на улице, в транспорте, на проезжей части дороги.