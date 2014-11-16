Более 10 тысяч жителей Тюменской области почтят память жертв ДТП

В школах Заводоуковского городского округа проходят памятные линейки. В Новозаимской средней школе дети вспомнят трех братьев, Никиту, Кирилла и Мирона погибших в ДТП в качестве пассажиров автомобиля. В Омутинском районе на автопарковке пройдет акция с участием более 70-ти автомобилистов, которые одновременно включат аварийную и звуковую сигнализацию на своих машинах. Голубей выпустят в небо в Нижней Тавде в знак того, что жители помнят всех погибших на дорогах земляков. Во всех церквях Уватского района проходят панихиды по жертвам дорожных аварий, а вечером в небо взмоют 6 белых бумажных фонарей, по числу погибших в ДТП детей за последние 5 лет. Все храмы Тобольска, духовной столицы Сибири, звоном колоколов и поминальными службами напомнят о погибших на дорогах тоболяках.