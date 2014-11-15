За полтора часа — пять аварий с пострадавшими

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, в течение полутора часов — с 15.45 до 17.15 — в Тюмени произошло пять дорожных аварий, в которых пострадали люди.
В шестом часу вечера на улице Магистральной столкнулись Skoda и Tatra. Предварительно, 30-летняя водитель автомобиля Skoda нарушила правила очередности проезда. В ДТП пострадали водитель и две пассажирки Skoda, в том числе годовалая девочка — у малышки травма головы. Девочка перевозилась в детском автокресле.
На улице Широтной в районе дома № 67 столкнулись две «маршрутки» и KIA. Водитель маршрутной «Газели» нарушил правила перестроения, задел «КИА» и въехал в заднюю часть микроавтобуса Fiat. 51-летняя пассажирка одной из маршруток получила ушиб ноги.
На 7-м километре Старотобольского тракта при развороте водитель «Газели» создал помеху автомобилю Ford, в результате иномарка въехала в препятствие. 21-летний водитель иномарки получил скальпированную рану лба.
Три автомобиля столкнулись на Червишевском тракте: ВАЗ-2107, Mazda и Audi. 48-летний водитель «Лады» ехал слишком быстро, он сам и пострадал — у мужчины рваная рана уха и ушибы.
Около полуночи на пересечении улиц Калинина и Мира столкнулись «Лада» и Lifan. 34-летний водитель «Лады» не пропустил иномарку. 27-летняя пассажирка «Лады» получила травму живота.
Кроме того, в пятницу 45 водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления транспортом за пьяную езду, 17 из них — в Тюмени.
Фото ГИБДД по Тюменской области