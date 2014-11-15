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За полтора часа — пять аварий с пострадавшими

15 ноября 2014, 12:36
Восемь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области накануне, 14 ноября. В них пострадали десять человек. Все аварии случились в областном центре.
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Тюмень

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, в течение полутора часов — с 15.45 до 17.15 — в Тюмени произошло пять дорожных аварий, в которых пострадали люди.

В шестом часу вечера на улице Магистральной столкнулись Skoda и Tatra. Предварительно, 30-летняя водитель автомобиля Skoda нарушила правила очередности проезда. В ДТП пострадали водитель и две пассажирки Skoda, в том числе годовалая девочка — у малышки травма головы. Девочка перевозилась в детском автокресле.

На улице Широтной в районе дома № 67 столкнулись две «маршрутки» и KIA. Водитель маршрутной «Газели» нарушил правила перестроения, задел «КИА» и въехал в заднюю часть микроавтобуса Fiat. 51-летняя пассажирка одной из маршруток получила ушиб ноги.

На 7-м километре Старотобольского тракта при развороте водитель «Газели» создал помеху автомобилю Ford, в результате иномарка въехала в препятствие. 21-летний водитель иномарки получил скальпированную рану лба.

Три автомобиля столкнулись на Червишевском тракте: ВАЗ-2107, Mazda и Audi. 48-летний водитель «Лады» ехал слишком быстро, он сам и пострадал — у мужчины рваная рана уха и ушибы.

Около полуночи на пересечении улиц Калинина и Мира столкнулись «Лада» и Lifan. 34-летний водитель «Лады» не пропустил иномарку. 27-летняя пассажирка «Лады» получила травму живота.

Кроме того, в пятницу 45 водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления транспортом за пьяную езду, 17 из них — в Тюмени.

Фото ГИБДД по Тюменской области

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