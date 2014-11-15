Сотрудники ДПС и МЧС помогли пассажирам съехавшего в кювет автобуса

Первыми на место ДТП прибыли инспекторы ДПС из Ишима. Они сразу узнали у пассажиров автобуса, какая помощь им требуется. Три пожилых женщины пожаловались на ушибы, одной было трудно дышать после удара о кресло. Инспекторы вызвали скорую помощь и МЧС на место происшествия. Несмотря на то, что многие пассажиры спали, когда произошло ДТП, паники не было. Сотрудники ГИБДД объяснили людям, что вскоре их заберет другой автобус.