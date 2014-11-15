Сотрудники ДПС и МЧС помогли пассажирам съехавшего в кювет автобуса

Тюменские инспекторы ДПС и сотрудники МЧС помогли пассажирам автобуса из Казахстана, водитель которого уснул за рулем и съехал в кювет.
Автобус Setra, следующий по маршруту Петропавловск-Тюмень сегодня около двух часов ночи съехал в кювет на первом километре автодороги Ишим-Бердюжье в окрестностях Ишима. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Тормозной путь автобуса составил около 80 метров. В автобусе находились 28 пассажиров, большинство из них — жители Петропавловска.
Первыми на место ДТП прибыли инспекторы ДПС из Ишима. Они сразу узнали у пассажиров автобуса, какая помощь им требуется. Три пожилых женщины пожаловались на ушибы, одной было трудно дышать после удара о кресло. Инспекторы вызвали скорую помощь и МЧС на место происшествия. Несмотря на то, что многие пассажиры спали, когда произошло ДТП, паники не было. Сотрудники ГИБДД объяснили людям, что вскоре их заберет другой автобус.
«Пассажирам автобуса повезло, что он плавно съехал в кювет, не опрокинувшись и не столкнувшись с другим транспортом. В результате ДТП ушибы получила 53-летняя женщина», — сообщили в ГИБДД Тюменской области.
В автобусе деформировано лобовое стекло, двигатель работал, пассажиры сидели в теплом салоне, пока за ними не приехал резервный автобус из МЧС. Сотрудники МЧС напоили людей горячим чаем и отправили на вокзал для дальнейшего следования по местам назначения.
Сотрудники ГИБДД вытащили автобус из кювета с помощью тяжелой техники, которую предоставили местные дорожные организации, оперативно откликнувшиеся на просьбу об оказании помощи.