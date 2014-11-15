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Об актировках школьники будут узнавать на сайте горадминистрации и в соцсетях

15 ноября 2014, 14:34
Об отмене занятий из-за морозов тюменские школьники смогут узнать из ряда СМИ, на официальном сайте администрации города, а также в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

Об отмене занятий из-за морозов тюменские школьники смогут узнать из ряда СМИ, на официальном сайте администрации города, а также в социальных сетях.

«В целях охраны здоровья учащихся общеобразовательных учреждений города Тюмени при низкой температуре наружного воздуха в соответствии с параметрами погодных условий занятия могут быть отменены. Параметры погодных условий для отмены занятий доведены до каждого общеобразовательного учреждения», — отмечается на официальном сайте администрации г. Тюмени. Там же приводится таблица с данными параметрами.

Температура наружного воздуха

(градусы С)

Скорость ветра

(м/сек)

Отмена занятий

(классы)

Ниже 30

Менее 2

1 — 4

Ниже 35

Менее 2

1 — 9

Ниже 40

Менее 2

1 — 11

Ниже 25

2 и более

1 — 4

Ниже 30

2 и более

1 — 9

Ниже 35

2 и более

1 — 11

Уже с сегодняшнего дня, 15 ноября, информация об отмене занятий или обычном графике учебы в тюменских школах будет размещаться на официальном портале администрации города — tyumen-city.ru. В актированные дни информацию об отмене занятий можно будет получить также в Центре информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6.20 до 8.00 и с 10.45 до 12.00 или в социальных сетях: страница Tyumen_adm в Twitter, страница «Тюмень Информация» в «ВКонтакте», страница «Тюмень Информация» на Facebook». Кроме того, об актированных днях будут сообщать в эфире радиостанций «Добрые песни», «Русское радио», «Регион-Тюмень».

Добавим, что в актированные дни в школах города будет организовано дежурство педагогических работников по встрече и проведению внеклассных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение.

#Новости#Актировка#Тюмень#Школы#Таня#Общество
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