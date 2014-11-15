Об актировках школьники будут узнавать на сайте горадминистрации и в соцсетях

Уже с сегодняшнего дня, 15 ноября, информация об отмене занятий или обычном графике учебы в тюменских школах будет размещаться на официальном портале администрации города — tyumen-city.ru. В актированные дни информацию об отмене занятий можно будет получить также в Центре информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6.20 до 8.00 и с 10.45 до 12.00 или в социальных сетях: страница Tyumen_adm в Twitter, страница «Тюмень Информация» в «ВКонтакте», страница «Тюмень Информация» на Facebook». Кроме того, об актированных днях будут сообщать в эфире радиостанций «Добрые песни», «Русское радио», «Регион-Тюмень».