Об актировках школьники будут узнавать на сайте горадминистрации и в соцсетях

Об отмене занятий из-за морозов тюменские школьники смогут узнать из ряда СМИ, на официальном сайте администрации города, а также в социальных сетях.
«В целях охраны здоровья учащихся общеобразовательных учреждений города Тюмени при низкой температуре наружного воздуха в соответствии с параметрами погодных условий занятия могут быть отменены. Параметры погодных условий для отмены занятий доведены до каждого общеобразовательного учреждения», — отмечается на официальном сайте администрации г. Тюмени. Там же приводится таблица с данными параметрами.
Температура наружного воздуха
(градусы С)
Скорость ветра
(м/сек)
Отмена занятий
(классы)
Ниже 30
Менее 2
1 — 4
Ниже 35
Менее 2
1 — 9
Ниже 40
Менее 2
1 — 11
Ниже 25
2 и более
1 — 4
Ниже 30
2 и более
1 — 9
Ниже 35
2 и более
1 — 11
Уже с сегодняшнего дня, 15 ноября, информация об отмене занятий или обычном графике учебы в тюменских школах будет размещаться на официальном портале администрации города — tyumen-city.ru. В актированные дни информацию об отмене занятий можно будет получить также в Центре информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6.20 до 8.00 и с 10.45 до 12.00 или в социальных сетях: страница Tyumen_adm в Twitter, страница «Тюмень Информация» в «ВКонтакте», страница «Тюмень Информация» на Facebook». Кроме того, об актированных днях будут сообщать в эфире радиостанций «Добрые песни», «Русское радио», «Регион-Тюмень».
Добавим, что в актированные дни в школах города будет организовано дежурство педагогических работников по встрече и проведению внеклассных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение.