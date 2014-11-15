Госдума приняла «антипиратский» закон в окончательном чтении

Суть изменений объяснил автор инициативы, вице-спикер Сергей Железняк. В настоящее время запрет на размещение нелицензионного контента в сети установлен только для видеопродукции. А теперь закон будет распространен на музыку, книги и программное обеспечение (на любые защищенные авторским правом данные, за исключением фотографий). Рабочая группа переработала законопроект еще больше. Теперь сайтам, нарушившим авторские права более одного раза, будет грозить пожизненная блокировка. Если поправку одобрят, она будет осуществляться операторами в течение суток после того, как Роскомнадзор направит ему уведомление о нарушении авторских прав. Чтобы это сработало, владелец любого сайта будет обязан указать информацию о своем местонахождении и адресе, электронную почту, а также разместить на сайте специальную форму для обращения. При этом законопроект оставляет возможность внесудебного решения споров по авторским правам.