Госдума приняла «антипиратский» закон в окончательном чтении

Суть изменений объяснил автор инициативы, вице-спикер Сергей Железняк. В настоящее время запрет на размещение нелицензионного контента в сети установлен только для видеопродукции. А теперь закон будет распространен на музыку, книги и программное обеспечение (на любые защищенные авторским правом данные, за исключением фотографий). Рабочая группа переработала законопроект еще больше. Теперь сайтам, нарушившим авторские права более одного раза, будет грозить пожизненная блокировка. Если поправку одобрят, она будет осуществляться операторами в течение суток после того, как Роскомнадзор направит ему уведомление о нарушении авторских прав. Чтобы это сработало, владелец любого сайта будет обязан указать информацию о своем местонахождении и адресе, электронную почту, а также разместить на сайте специальную форму для обращения. При этом законопроект оставляет возможность внесудебного решения споров по авторским правам.
По словам автора законопроекта, работа над ним заняла больше времени, чем ожидалось, так что одной из поправок вводится шестимесячный переходный период — до 1-го мая 2015 года, чтобы все участники отрасли смогли подготовиться к реализации норм закона. Чтобы учесть все это, законопроект был возвращен ко второму чтению — с целью окончательного принятия сразу в двух чтениях на том же заседании.
Высказались по поводу антипиратского документа и в правительстве. «Мы полагаем, что данный законопроект в полной мере не защитит авторов», — заявил, взяв слово, замминистра культуры РФ Григорий Ивлиев. — Правительство формулировало свою позицию по данному вопросу в виде поправок, и мы просили их рассмотреть, однако наши предложения были учтены в этом законопроекте не полностью». Он уточнил, что это касается процедуры внесудебного ограничения доступа к незаконно размещенному контенту. По мнению замминистра, «предлагаемый правительством механизм содержит более точную и более эффективную процедуру». «В части внесудебной процедуры, которая сейчас предлагается, описывается действующая ситуация, и она принципиально не меняется», — констатировал он.
Скептики среди экспертов, впрочем, ждут, что в случае принятия поправок речь пойдет о блокировке не десятков торрент-трекеров (как сейчас), а тысяч сайтов. Побочным эффектом может стать и блокировка интернет-ресурсов, не несущих в себе нелегального контента, но при этом подвергающихся блокировке — лишь потому, что они находятся на одном сетевом адресе с заблокированным сайтом. Сейчас их, по данным проекта «РосКомСвобода», более 75 тысяч.
В Национальной федерации музыкальной индустрии высказали мнение, что через год-полтора в Рунете почти не останется крупных пиратских сайтов с музыкой. Это произойдет благодаря расширению «антипиратского» закона. Сейчас музыкальная индустрия, по данным федерации, теряет из-за действий интернет-пиратов 700 миллионов долларов в год, но поправки это изменят.
Большинство доступных в РФ крупных пиратских сайтов с музыкой через год-полтора либо станут легальными, либо закроются, считает генеральный директор федерации Леонид Агронов, которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что эти изменения не будут ущемлять интересы пользователей, поскольку многие интернет-ресурсы переходят на рекламную модель, сохраняя бесплатный контент, а выручку от рекламы направляют на выплату авторских вознаграждений. «Речь идет лишь об изменении бизнес-модели, рынок расставит все по своим местам», — уверен Агронов.