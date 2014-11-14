Юным тюменцам предлагают обучиться на актеров

Молодежный театр открывает новые таланты и помогает детям и молодым людям найти занятие по душе уже на протяжении 7 лет, но набор в рамках образовательной программы проводится впервые.
Педагоги школы актерского мастерства — выпускники кафедры режиссуры Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий, многократные призеры всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, люди, внесшие большой вклад в творческое развитие молодежи Тюменской области.
Опытные преподаватели помогут выявить способности каждого ребенка: даже тех, кто еще не знаком с основами актерского мастерства, но уже видит себя на сцене в будущем. Несомненно, навыки и опыт, приобретенные в ходе занятий, пригодятся ребятам не только на сцене, но и в жизни.
В Школе ребят обучают этикету, сценическому движению, вокалу, хореографии, пластике, пантомиме и многому другому. Воспитанники школы регулярно выступают не только в рамках открытых уроков, спектаклей и постановок, но и на мероприятиях областного и всероссийского уровней, сообщается в пресс-центре департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Заведующая отделением театрального искусства Областного центра дополнительного образования детей и молодежи Марина Галяветдинова поясняет: «Цель программы детской школы актерского мастерства — развитие художественно-эстетических качеств и творческого потенциала ребенка средствами театрального искусства. Это модульный план развития личности, а не просто программа занятий. Благодаря именно такой системе мы можем создавать необходимые условия для успешности каждого ребенка в соответствии с его потребностями и возможностями».
Информация о записи и другая более подробная информация по адресу: ул. Челюскинцев, 46 (Дворец искусств «Пионер») и по тел.: (3452) 61-19-58.
Фото: http://www.viptalon.ru