Юным тюменцам предлагают обучиться на актеров

Опытные преподаватели помогут выявить способности каждого ребенка: даже тех, кто еще не знаком с основами актерского мастерства, но уже видит себя на сцене в будущем. Несомненно, навыки и опыт, приобретенные в ходе занятий, пригодятся ребятам не только на сцене, но и в жизни.