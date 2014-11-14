В будущем году в Тюмени благоустроят пять скверов

В число обозначенных объектов вошли сквер Железнодорожников по улице Трактовой, сквер Семена Пацко неподалеку от железнодорожного вокзала, а также зеленая территория по улице Мельникайте, 78 около кафе «Рябинушка». Кроме того расположенная неподалеку от этого места зеленая территория, напротив Управы Ленинского административного округа получила наименование площади Конституции и также будет подвергнута реконструкции. Также в программе по развитию благоустройства предусмотрено приведение в порядок сквера Семейного в Восточном административном округе.
Судя по перечню, в программу на будущий год не попал презентованный в этом сентябре комплексной проект благоустройства зеленой зоны по улице Одесской в районе здания ТюмГМА. Напомним, здесь располагается сквер имени Семена Моисеенко, а через дорогу от него — сквер Энергетиков, в котором 30 сентября в качестве символического старта реконструкции появилась каменная стела.
Помимо этого в следующем году горожанам не стоит ждать и создания Дендрологического парка, а также зеленой зоны в районе рынка «Михайловский». Дендрологический парк предусмотрен Генеральным планом до 2040 года, однако, когда он появится в Тюмени, представители администрации сказать затруднились. Это же относится и к парку в районе «Михайловского».
Отметим, что благоустройство зеленых зон входит в муниципальную программу «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2019 годы». Общая сумма, выделенная на эту программу в проекте бюджета, в 2015 году составила 1,84 млрд. рублей. Благоустройство скверов парков и зеленых зон проходит по одной статье расходов вместе с дворовыми территориями, общая сумма на эти цели составляет — 600 млн. рублей. При этом большая часть этой суммы, 450 млн. рублей, будет направлена именно на благоустройство дворов. На содержание скверов, парков, зон отдыха, имущественных комплексов и озеленение города запланировано 266,9 млн. рублей.