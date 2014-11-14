В будущем году в Тюмени благоустроят пять скверов

Отметим, что благоустройство зеленых зон входит в муниципальную программу «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2019 годы». Общая сумма, выделенная на эту программу в проекте бюджета, в 2015 году составила 1,84 млрд. рублей. Благоустройство скверов парков и зеленых зон проходит по одной статье расходов вместе с дворовыми территориями, общая сумма на эти цели составляет — 600 млн. рублей. При этом большая часть этой суммы, 450 млн. рублей, будет направлена именно на благоустройство дворов. На содержание скверов, парков, зон отдыха, имущественных комплексов и озеленение города запланировано 266,9 млн. рублей.