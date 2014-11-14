Тюменских школьников ждет три недели шахматных баталий

Как сообщают в Департаменте по спорту и молодежной политики администрации города, от каждой школы-участницы в турнире должна принять сборная команда в составе трех мальчиков и одной девочки. Начальный этап предполагает круговую систему игры.
Сначала, 15 ноября, встретятся команды из школ Восточного АО, следом за ними сразятся юные шахматисты Ленинского АО. В воскресенье, 16 ноября, школьники из ВАО и ЛАО проведут финальные игры, в ходе которых выявят сильнейших.
Через неделю, 22–23 ноября, настанет черед Калининского и Центрального административных округов. Они проведут серию игр по той же схеме.
В конечном итоге от каждого округа Тюмени должны отобраться три сильнейшие команды. Им предстоит сразиться на первенстве города, которое будет проходить с 29 ноября по 14 декабря.