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Тюменских школьников ждет три недели шахматных баталий

14 ноября 2014, 17:12
Ближайшие три недели ознаменуются интеллектуальными баталиями среди школьников Тюмени. В предстоящие выходные, 15–16 ноября, стартует шахматный турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений «Белая ладья». Соревнования пройдут на базе СДЮСШОР № 4 по улице Энергетиков, 30/3.

Как сообщают в Департаменте по спорту и молодежной политики администрации города, от каждой школы-участницы в турнире должна принять сборная команда в составе трех мальчиков и одной девочки. Начальный этап предполагает круговую систему игры.

Сначала, 15 ноября, встретятся команды из школ Восточного АО, следом за ними сразятся юные шахматисты Ленинского АО. В воскресенье, 16 ноября, школьники из ВАО и ЛАО проведут финальные игры, в ходе которых выявят сильнейших.

Через неделю, 22–23 ноября, настанет черед Калининского и Центрального административных округов. Они проведут серию игр по той же схеме.

В конечном итоге от каждого округа Тюмени должны отобраться три сильнейшие команды. Им предстоит сразиться на первенстве города, которое будет проходить с 29 ноября по 14 декабря.

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