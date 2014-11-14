Студентам могут разрешить беспрепятственно проходить во все вузы

Однако с целью борьбы с преступностью и недопущения в университеты посторонних лиц студенческий омбудсмен предлагает разрешить пропуск обучающихся в учебные корпуса лишь в случае одновременного предоставления студенческого билета и документа, удостоверяющего личность.