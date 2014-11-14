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Студентам могут разрешить беспрепятственно проходить во все вузы

14 ноября 2014, 13:29
В настоящий момент во многих университетах действует строгая пропускная система. В итоге учебные корпуса могут посещать лишь обучающиеся конкретного вуза.

Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов предлагает демократизировать правила прохода в университеты и разрешить студентам беспрепятственно посещать учебные здания всех российских вузов.

Соответствующее предложение студенческий омбудсмен направил в адрес Российского союза ректоров, Ассоциации ведущих университетов России и Ассоциации некоммерческих вузов России. В обращении правозащитника говорится, что во многих ведущих западных университетах доступ в учебные корпуса открыт для всех желающих.

«Введение свободного доступа студентов в университеты, — говорится в документе, — позволит студентам беспрепятственно посещать образовательные мероприятия и научные конференции, даст молодежи доступ к многочисленным университетским библиотекам и поспособствует увеличению открытости вузов».

«Стоит отметить, что некоторые отечественные университеты расположены в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, поэтому свободный доступ студентов на их территорию важен также с культурно-просветительской точки зрения», — подчеркивает Артем Хромов.

Однако с целью борьбы с преступностью и недопущения в университеты посторонних лиц студенческий омбудсмен предлагает разрешить пропуск обучающихся в учебные корпуса лишь в случае одновременного предоставления студенческого билета и документа, удостоверяющего личность.

Фото: http://linguaedu.utmn.ru

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