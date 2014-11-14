Студентам могут разрешить беспрепятственно проходить во все вузы

Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов предлагает демократизировать правила прохода в университеты и разрешить студентам беспрепятственно посещать учебные здания всех российских вузов.
Соответствующее предложение студенческий омбудсмен направил в адрес Российского союза ректоров, Ассоциации ведущих университетов России и Ассоциации некоммерческих вузов России. В обращении правозащитника говорится, что во многих ведущих западных университетах доступ в учебные корпуса открыт для всех желающих.
«Введение свободного доступа студентов в университеты, — говорится в документе, — позволит студентам беспрепятственно посещать образовательные мероприятия и научные конференции, даст молодежи доступ к многочисленным университетским библиотекам и поспособствует увеличению открытости вузов».
«Стоит отметить, что некоторые отечественные университеты расположены в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, поэтому свободный доступ студентов на их территорию важен также с культурно-просветительской точки зрения», — подчеркивает Артем Хромов.
Однако с целью борьбы с преступностью и недопущения в университеты посторонних лиц студенческий омбудсмен предлагает разрешить пропуск обучающихся в учебные корпуса лишь в случае одновременного предоставления студенческого билета и документа, удостоверяющего личность.
Фото: http://linguaedu.utmn.ru