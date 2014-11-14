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«Рубин» проиграл в «битве на Енисее»

14 ноября 2014, 10:24
Красноярский «Сокол» с минимальным перевесом обыграл тюменский «Рубин» в очередном матче сезона ВХЛ — 1:0. Встреча проходила на домашней арене красноярской команды из закончилась серией буллитов.

Как отмечает пресс-служба ХК «Рубин», главными героями этой «битвы на Енисее» стали голкиперы. Об этом красноречиво говорит статистика бросков по воротам: вратарь «Сокола» Михаил Евдокимов отразил 33 атаки на свои рубежи, рубиновец Денис Францкевич — 28.

В первом периоде тюменцы выглядели предпочтительнее соперников, отыграв четыре минуты в большинстве. В следующем тайме хозяева заработали уже шесть штрафных минут. Тем не менее ворота обеих команд так и остались «сухими».

В заключительном периоде тюменцы вновь были предельно близки к тому, чтобы открыть счет. Однако, чем ближе к финалу, тем более осторожнее и предусмотрительнее они становились в атаке. В итоге игра перешла в овертайм, где команды несколько раз обменялись опасными бросками. В одном из эпизодов шайба угодила в штангу ворот «Рубина».

Серия буллитов стала кульминацией эпического противостояния голкиперов обеих команд. Шесть первых дуэлей они выиграли, однако, затем форвард хозяев Максим Казаков поразил цель. Нападающий «Рубина» Александр Тимирев к сожалению в этом раунде успеха не достиг.

Таким образом, в серии из трех выездных матчей «Рубин» набрал шесть очков из девяти возможных. На пути в Красноярск игроки одолели «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска — 2:1 и ангарский «Ермак» — 4:0. В турнирной таблице чемпионата команда поднялась на 12 позицию с 34-мя очками в активе.

Фото: АСН «Тюменская арена»

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