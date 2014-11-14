«Рубин» проиграл в «битве на Енисее»

В заключительном периоде тюменцы вновь были предельно близки к тому, чтобы открыть счет. Однако, чем ближе к финалу, тем более осторожнее и предусмотрительнее они становились в атаке. В итоге игра перешла в овертайм, где команды несколько раз обменялись опасными бросками. В одном из эпизодов шайба угодила в штангу ворот «Рубина».