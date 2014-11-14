Наркоторговка жила в Тюмени, а «бизнес» вела в Тобольске

22 марта 2014 года в Тобольский межрайонный отдел наркоконтроля поступила информация о том, что Алексеева по месту жительства продает гашиш. 25 марта за злачной квартирой было установлено наблюдение. В тот же день оперативники задержали наркомана, который купил 1 грамм гашиша у Алексеевой. После этого было принято решение и о задержании самой наркоторговки. У квартиры Алексеевой наркополицейские задержали еще двух наркоманов, которые пришли за гашишом. Как видно, торговля у женщины шла бойко, отметили в пресс-службе прокуратуры области.