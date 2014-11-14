Наркоторговка жила в Тюмени, а «бизнес» вела в Тобольске

Тюменка Любовь Алексеева жила в областном центре, а в Тобольск ездила торговать наркотиками. На днях 45-летнюю женщину суд признал виновной по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в значительном размере) и приговорил ее к 8 годам колонии.
Ранее, в 2008 году, Алексеева в Тюмени была осуждена к лишению свободы за незаконные действия с наркотиками. После отбытия наказания она на путь исправления не встала и продолжила торговать наркотиками уже в Тобольске. Туда она приезжала из Тюмени и жила по несколько дней в разных съемных квартирах в целях конспирации.
22 марта 2014 года в Тобольский межрайонный отдел наркоконтроля поступила информация о том, что Алексеева по месту жительства продает гашиш. 25 марта за злачной квартирой было установлено наблюдение. В тот же день оперативники задержали наркомана, который купил 1 грамм гашиша у Алексеевой. После этого было принято решение и о задержании самой наркоторговки. У квартиры Алексеевой наркополицейские задержали еще двух наркоманов, которые пришли за гашишом. Как видно, торговля у женщины шла бойко, отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Сотрудники наркополиции в ходе досмотра в левой руке Алексеевой обнаружили и изъяли сверток с 9,6 граммов гашиша, еще 1,8 грамма нашли в ходе обыска ее квартиры.
Тобольский суд назначил Алексеевой 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.