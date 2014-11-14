На «телефон доверия» полиции сообщают о наркоторговцах и мошенниках

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, большинство поступающих на «телефон доверия» сообщений имеют частный характер. Например, родители подозревают, что ребенок употребляет наркотики, жители многоквартирного дома жалуются на шумных соседей, некоторые тюменцы пытаются узнать, не попал ли в полицию родственник.
Но иногда, проявляя свою гражданскую позицию, тюменцы сообщают важную информацию, которая впоследствии направляется в оперативную разработку: о распространителях наркотиков, подозрительных людях или бомжах в подъезде, неадекватных или нетрезвых водителях, нелегальных мигрантах, попрошайках на проезжей части, неправильно припаркованных автомобилях. Кроме того, от жителей города поступают звонки о конкретных преступлениях. Так, в этом году тюменцы сообщали о краже из автомобиля, нанесении побоев в подъезде, а также о телефонных мошенниках.
Не остаются без внимания полиции и звонки граждан, которые хотят получить справочную информацию: узнать адрес участкового пункта по месту жительства, рабочие телефоны сотрудников или сведения о ходе работы по уголовным делам, эвакуации личного транспорта.
«Каждое сообщение, поступающее на „телефон доверия“ регистрируется. Впоследствии по нему принимаются конкретные решения и ставятся задачи. Меры реагирования на сообщения находятся на контроле руководства УМВД России по г. Тюмени. Уважаемые жители и гости города, если в отношении вас совершены противоправные действия, либо если вы стали очевидцем преступления или правонарушения, вам необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Кроме телефона 02, постоянно работает „телефон доверия“ УМВД России по г. Тюмени — 799–855», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
«Телефон доверия» работает круглосуточно. Гарантируется анонимность, а также то, что полученная информация будет проверена, и на нее незамедлительно отреагируют сотрудники полиции.