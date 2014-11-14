На «телефон доверия» полиции сообщают о наркоторговцах и мошенниках

Но иногда, проявляя свою гражданскую позицию, тюменцы сообщают важную информацию, которая впоследствии направляется в оперативную разработку: о распространителях наркотиков, подозрительных людях или бомжах в подъезде, неадекватных или нетрезвых водителях, нелегальных мигрантах, попрошайках на проезжей части, неправильно припаркованных автомобилях. Кроме того, от жителей города поступают звонки о конкретных преступлениях. Так, в этом году тюменцы сообщали о краже из автомобиля, нанесении побоев в подъезде, а также о телефонных мошенниках.