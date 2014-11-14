Мужчина так хотел в Россию, что нарушил закон

8 октября 2014 года гражданин Республики Кыргызстан Кадиров через контрольно-пропускной пункт на казахстано-российской границе в деревне Ельцово Казанского района пытался въехать в Россию и проследовать затем в Сургут. Однако пограничники иностранца не пропустили, поскольку имелось решение УФМС России по ХМАО-Югре от 26 августа 2014 года, запрещающее ему въезд в Россию до 6 июня 2017 года за нарушения миграционного законодательства.