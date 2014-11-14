nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина так хотел в Россию, что нарушил закон

14 ноября 2014, 16:37
В Тюменской области будут судить 22-летнего Мухаммадамина Кадирова. Он обвиняется по ч.2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен).

8 октября 2014 года гражданин Республики Кыргызстан Кадиров через контрольно-пропускной пункт на казахстано-российской границе в деревне Ельцово Казанского района пытался въехать в Россию и проследовать затем в Сургут. Однако пограничники иностранца не пропустили, поскольку имелось решение УФМС России по ХМАО-Югре от 26 августа 2014 года, запрещающее ему въезд в Россию до 6 июня 2017 года за нарушения миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Кадиров решил перейти границу в обход пункта пропуска. В ночь на 9 октября он пересек казахстано-российскую границу, а утром был задержан пограничниками недалеко от Ельцово.

По решению суда мужчина заключен под стражу.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Казанский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

#Новости#Тюменская область#Граница#Мигранты#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25