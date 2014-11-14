Маленьким пациентам ОКБ № 2 рассказали о дорожной безопасности

Послушать инспекторов ГИБДД собралось более 20 находящихся на лечении ребят в возрасте от 3 до 16 лет, а также родители некоторых юных пациентов. Во время разговора инспекторы познакомили юных пациентов лечебного учреждения с главными правилами безопасного дорожного движения, провели небольшую викторину, во время которой ребята отвечали на вопросы о светофоре, дорожных знаках, которые помогают пешеходам, и пешеходном переходе. Оказалось, что большинство детей очень хорошо ознакомлены с правилами дорожного движения: они давали правильные ответы.