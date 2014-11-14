Маленьким пациентам ОКБ № 2 рассказали о дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции посетили педиатрическое отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2, где побеседовали с ребятами о правилах дорожного движения, особенностях перехода проезжей части и безопасном поведении на улице.
В текущем году сложилась напряженная обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. За 10 месяцев в Тюмени произошло 211 ДТП с участием детей, в которых 218 детей получили различные травмы, 3 ребенка погибли.
Послушать инспекторов ГИБДД собралось более 20 находящихся на лечении ребят в возрасте от 3 до 16 лет, а также родители некоторых юных пациентов. Во время разговора инспекторы познакомили юных пациентов лечебного учреждения с главными правилами безопасного дорожного движения, провели небольшую викторину, во время которой ребята отвечали на вопросы о светофоре, дорожных знаках, которые помогают пешеходам, и пешеходном переходе. Оказалось, что большинство детей очень хорошо ознакомлены с правилами дорожного движения: они давали правильные ответы.
Сотрудники Госавтоинспекции города Тюмени напомнили подрастающему поколению, что мало выучить и знать эти правила, гораздо важнее их соблюдать. Поговорили и о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы во время прогулок в темное время суток, сообщает пресс-служба ОГИБДД Тюмени.
Родителям мальчишек и девчонок, находящихся на лечении в детском стационаре ОКБ № 2, напомнили, что в машинах детей нужно перевозить в специальных автокреслах, рассказали о существующих типах удерживающих устройств и их назначении.
Такие уроки дорожной безопасности станут традиционными для юных участников дорожного движения — пациентов Областной клинической больницы № 2.