Лишенная прав водительница сбила 7-летнего ребенка

13 ноября в Тобольске 26-летняя водительница Ford Focus, лишенная водительских прав, сбила 7-летнего ребенка на улице Октябрьской. На вопрос, почему она села за руль, будучи лишенной водительского удостоверения, девушка ответила, что ей срочно нужно было куда-то доехать.
Предварительно, мальчик переходил улицу на красный сигнал светофора, он получил травму головы и сотрясение головного мозга. Водительнице иномарки грозит административный арест на срок до 15-ти суток.
Еще один пешеход пострадал на 312 км автодороги Екатеринбург — Тюмень. 31-летний мужчина попал под колеса автомобиля Hyundai когда переходил трассу вне пешеходного перехода. Он получил перелом ребер и черепно-мозговую травму.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло восемь дорожных аварий, в них пострадали девять человек. Одно из них произошло на 31 км автодороги Заводоуковск — Упорово. Там съехала в кювет и опрокинулась «Лада» седьмой модели, об этом в ГИБДД сообщили водители, обнаружившие машину в кювете. 27-летнего водителя в состоянии опьянения инспекторы обнаружили у него дома. Под утро он обратился в больницу, у молодого человека разрыв связок плеча.