Лишенная прав водительница сбила 7-летнего ребенка

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло восемь дорожных аварий, в них пострадали девять человек. Одно из них произошло на 31 км автодороги Заводоуковск — Упорово. Там съехала в кювет и опрокинулась «Лада» седьмой модели, об этом в ГИБДД сообщили водители, обнаружившие машину в кювете. 27-летнего водителя в состоянии опьянения инспекторы обнаружили у него дома. Под утро он обратился в больницу, у молодого человека разрыв связок плеча.