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Госдума предлагает поднять возраст совершеннолетия до 21 года

14 ноября 2014, 12:33
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Фургал подготовил законопроект, согласно которому возраст совершеннолетия в России будет поднят с 18 лет до 21 года.

«У меня есть четкие железобетонные обоснования, поскольку я сам врач и хорошо знаю, в каком возрасте наступает настоящее совершеннолетие. Только в 21 год организм и психику человека можно считать полностью сформированными. Можно привести простой пример: у нас есть четкий возрастной ценз по депутатам — в 18 лет им стать нельзя, в 21 год — пожалуйста», — пояснил Фургал.

Парламентарий считает, что после школы человек не может рационально пользоваться избирательным правом. Он отметил, что в 18 лет политические взгляды только формируются, и человеком легко манипулировать, а в 21 год его решения становятся более взвешенными.

Также депутат считает, что после школы человеку не стоит служить в армии. «В 18 лет у человека еще неустоявшаяся психика, поэтому он легче поддается „обработке“, ведь в армии он должен выполнять приказы. Но главное даже не в этом. Считается, что человек еще не женился, у него нет никаких обязательств. Чем моложе он, тем меньше у него критичности к опасности», — считает он.

Ранее осенью 2014 года сенатор Вячеслав Фетисов предложил запретить продажу алкогольных напитков лицам моложе 21 года, а депутат Госдумы Сергей Поддубный — продажу табака.

Возраст, в котором граждане считаются совершеннолетними, в разных странах различается. На Фарерских островах совершеннолетними становятся в 14 лет, на Кубе — в 16, в Канаде и Южной Корее — в 19, в Тунисе и Японии — в 20 лет, в Египте, Сингапуре и Гондурасе — в 21 год. Однако в большинстве стран, как и в России, возраст гражданской дееспособности наступает в 18 лет.

Фото: http://www.1tvnet.ru

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