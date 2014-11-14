Госдума предлагает поднять возраст совершеннолетия до 21 года

«У меня есть четкие железобетонные обоснования, поскольку я сам врач и хорошо знаю, в каком возрасте наступает настоящее совершеннолетие. Только в 21 год организм и психику человека можно считать полностью сформированными. Можно привести простой пример: у нас есть четкий возрастной ценз по депутатам — в 18 лет им стать нельзя, в 21 год — пожалуйста», — пояснил Фургал.
Парламентарий считает, что после школы человек не может рационально пользоваться избирательным правом. Он отметил, что в 18 лет политические взгляды только формируются, и человеком легко манипулировать, а в 21 год его решения становятся более взвешенными.
Также депутат считает, что после школы человеку не стоит служить в армии. «В 18 лет у человека еще неустоявшаяся психика, поэтому он легче поддается „обработке“, ведь в армии он должен выполнять приказы. Но главное даже не в этом. Считается, что человек еще не женился, у него нет никаких обязательств. Чем моложе он, тем меньше у него критичности к опасности», — считает он.
Ранее осенью 2014 года сенатор Вячеслав Фетисов предложил запретить продажу алкогольных напитков лицам моложе 21 года, а депутат Госдумы Сергей Поддубный — продажу табака.
Возраст, в котором граждане считаются совершеннолетними, в разных странах различается. На Фарерских островах совершеннолетними становятся в 14 лет, на Кубе — в 16, в Канаде и Южной Корее — в 19, в Тунисе и Японии — в 20 лет, в Египте, Сингапуре и Гондурасе — в 21 год. Однако в большинстве стран, как и в России, возраст гражданской дееспособности наступает в 18 лет.
Фото: http://www.1tvnet.ru