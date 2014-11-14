Госдума предлагает поднять возраст совершеннолетия до 21 года

Также депутат считает, что после школы человеку не стоит служить в армии. «В 18 лет у человека еще неустоявшаяся психика, поэтому он легче поддается „обработке“, ведь в армии он должен выполнять приказы. Но главное даже не в этом. Считается, что человек еще не женился, у него нет никаких обязательств. Чем моложе он, тем меньше у него критичности к опасности», — считает он.