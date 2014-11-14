Горячие новости: Инспекторы — герои YouTube, трагедия на путях, новая эстакада

На первом месте в рейтинге популярности новость о сотрудниках ГИБДД, в очередной раз ставших героями видеоролика на YouTube. Автора видеозаписи возмутили действия инспекторов, припарковавших «Газель» на тротуаре перед продуктовым магазином. В ответ на упреки тюменца сотрудники Госавтоинспекции оправдываются тем, что сегодня у них выходной день. При этом инспекторы на видео в форме, а не в штатском. Как сообщили позже в областной Госавтоинспекции, со всеми задействованными в ролике инспекторами будут проведены занятия по служебной подготовке. А водителя, припарковавшего «Газель» на тротуаре ждет административное наказание. Новость на сайте Nashgorod.ru набрала более 4 тысяч просмотров и порядка 60 комментариев.