Горячие новости: Инспекторы — герои YouTube, трагедия на путях, новая эстакада

В отличие от переменчивой ноябрьской погоды интересы пользователей интернет-портала Nashgorod.ru отличаются стабильностью. Промахи сотрудников тюменской полиции не проходят мимо наших читателей, поэтому самой популярной на этой неделе стала новость об инспекторах ГИБДД, ставших героями ролика на YouTube. И, конечно же, без внимания никогда не остается информация о строительстве новых транспортных развязок.
На первом месте в рейтинге популярности новость о сотрудниках ГИБДД, в очередной раз ставших героями видеоролика на YouTube. Автора видеозаписи возмутили действия инспекторов, припарковавших «Газель» на тротуаре перед продуктовым магазином. В ответ на упреки тюменца сотрудники Госавтоинспекции оправдываются тем, что сегодня у них выходной день. При этом инспекторы на видео в форме, а не в штатском. Как сообщили позже в областной Госавтоинспекции, со всеми задействованными в ролике инспекторами будут проведены занятия по служебной подготовке. А водителя, припарковавшего «Газель» на тротуаре ждет административное наказание. Новость на сайте Nashgorod.ru набрала более 4 тысяч просмотров и порядка 60 комментариев.
О трагическом. 8 ноября вблизи станции Талица под колесами поезда «Улан-Удэ — Москва» погибли женщина и ее 8-летняя дочка. Как рассказали машинисты поезда, мать и ребенок выбежали на железную дорогу неожиданно и пытались перейти пути. Состав экстренно затормозил, но из-за близкого расстояния трагедии избежать не удалось. Установлено, что женщина была пьяна и возвращалась домой из гостей по железнодорожным путям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Интерес пользователей Nashgorod.ru вызвала и новость о строительстве двухуровневой транспортной развязки по типу «Эстакада над кольцом» на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. В настоящее время она находится в стадии получения заключения госэкспертизы. Предполагаемые сроки выполнения строительно-монтажных работ — 2015–2016 годы. Прямой ход над кольцом будет выполнен по улице Федюнинского. Напомним, что первая развязка, построенная по типу «Эстакады над кольцом», появилась не так давно на пересечении улиц Мельникайте и Широтная.
Скоро начнется новая неделя, она принесет нам много новых горячих новостей, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.