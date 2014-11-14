ФАС назвала обоснованным рост цен на курятину

ФАС установила, что рост цен на продукцию был вызван несколькими факторами. Среди них — сокращение предложения курятины на российском рынке после введения продовольственного эмбарго, ограничения на импорт, установленные Россельхознадзором, сезонное сокращение объемов производства. Также росту цен на продукцию способствовало ослабление рубля, которое привело к увеличению издержек на приобретение импортных витаминов, оборудования, упаковки. Отразилось на стоимости продукции и увеличение процентных ставок по инвестиционным кредитам на фоне сокращения объема субсидирования. Об этом пишет «Лента. Ру».
При этом в ФАС отметили, что ситуация на рынке мяса птицы остается под пристальным контролем антимонопольных органов. В связи с этим ведомство запланировало проанализировать состояние конкурентной среды на этом рынке.
Напомним, в сентябре ФАС сообщила о начале проверки крупнейших производителей птицы из-за роста цен на их продукцию в условиях продэмбарго. Основанием для этого были жалобы потребителей на рост цен на продукцию компаний.
7 августа Россия объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. 20 августа список пополнился живой рыбой. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.
Фото: meatinfo.ru