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ФАС назвала обоснованным рост цен на курятину

14 ноября 2014, 09:59
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений закона о конкуренции по результатам проверки ценообразования у крупнейших производителей курятины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Тюмень

ФАС установила, что рост цен на продукцию был вызван несколькими факторами. Среди них — сокращение предложения курятины на российском рынке после введения продовольственного эмбарго, ограничения на импорт, установленные Россельхознадзором, сезонное сокращение объемов производства. Также росту цен на продукцию способствовало ослабление рубля, которое привело к увеличению издержек на приобретение импортных витаминов, оборудования, упаковки. Отразилось на стоимости продукции и увеличение процентных ставок по инвестиционным кредитам на фоне сокращения объема субсидирования. Об этом пишет «Лента. Ру».

При этом в ФАС отметили, что ситуация на рынке мяса птицы остается под пристальным контролем антимонопольных органов. В связи с этим ведомство запланировало проанализировать состояние конкурентной среды на этом рынке.

Напомним, в сентябре ФАС сообщила о начале проверки крупнейших производителей птицы из-за роста цен на их продукцию в условиях продэмбарго. Основанием для этого были жалобы потребителей на рост цен на продукцию компаний.

7 августа Россия объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. 20 августа список пополнился живой рыбой. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.

Фото: meatinfo.ru

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