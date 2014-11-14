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Движение по развязке на Монтажников откроют завтра утром

14 ноября 2014, 14:15
В субботу, 15 ноября, откроется прямой ход по развязке на ул. Монтажников. Торжественного открытия не будет — уже в восемь часов утра водители смогут проехать по путепроводу прямо — от Широтной до Республики и обратно, а также по трем съездам.

Напомним, что строительство путепровода через Транссибирскую магистраль началось в 2012 году, а окончание работ намечено на ноябрь следующего года. Прямой ход по мосту составляет более 700 метров, протяженность подземных переходов — 126 метров, а общая протяженность развязки, вместе со съездами — около шести километров, сообщает пресс-служба ГУС Тюменской области. До конца следующего года на развязке должны заработать восемь новых съездов, подземные переходы на ул. Широтная и 50 лет ВЛКСМ.

Для автомобилистов на развязке пока открыты только три съезда — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ, от 50 лет ВЛКСМ в сторону Широтной и от 50 лет ВЛКСМ на 30 лет Победы. Первую неделю на новой развязке будут дежурить экипажи ДПС. Пешеходам перейти улицу Монтажников можно по подземному переходу, расположенному возле дома № 16.

Отметим, что путепровод на Монтажников станет частью транспортного коридора, соединяющего ул. Федюнинского с центром города. В ближайшие три года в Тюмени начнется строительство двухуровневой развязки на пересечении Мельникайте и Федюнинского, развязок на пересечении улицы Пермякова с автодорогой Тюмень — Боровский — Богандинский и на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Также планируется расширение улиц Федюнинского и Мельникайте.

Завершит транспортный коридор I пусковой комплекс Восточного обхода города, который включает в себя развязку на улице Дамбовской, мост через реку Тура в районе Лесобазы и дорогу, соединяющую этот мост с развязкой на пересечении объездной дороги и Тобольского тракта. К строительству этих объектов в октябре текущего года приступило ОАО «Мостострой-11».

«По окончании строительства всех этих объектов транспортный коридор станет одной из основных магистралей города, которая соединит восточную его часть с заречной и поможет беспрепятственно преодолевать основные городские преграды — Транссибирскую магистраль и реку Тура», — подчеркнул замначальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков.

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