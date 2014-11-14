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Доверие россиян к президенту выросло в полтора раза

14 ноября 2014, 09:37
Число россиян, доверяющих президенту страны, увеличилось в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».
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Тюмень

В нынешнем году 79 процентов респондентов сочли, что глава государства «вполне заслуживает» доверия. В прошлом году, о своем доверии президенту заявили 55 процентов опрошенных. В 2014 году также уменьшилось число людей, не считающих российского президента достойным доверия — с 12 до четырех процентов. Об этом пишет «Лента. Ру».

Вместе с тем возрос уровень доверия и к другим институтам власти в целом. Так, правительству в этом году стали доверять 46 процентов опрошенных, тогда как в 2013 году число доверяющих правительству не превышало 30 процентов. Согласно данным опроса, россияне склонны также доверять церкви, армии и органам безопасности. Тогда как наименее заслуживающими доверия признаны политические партии, полиция и местные органы власти.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 46 регионов страны. Социологи Левада-центра считают, что результаты опроса во многом связаны с событиями на Украине. «В условиях войны на Украине в России возросли показатели доверия ко всем институтам власти»,- рассказал социолог Денис Волков, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Фото: pda.day.az

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