Доверие россиян к президенту выросло в полтора раза

В нынешнем году 79 процентов респондентов сочли, что глава государства «вполне заслуживает» доверия. В прошлом году, о своем доверии президенту заявили 55 процентов опрошенных. В 2014 году также уменьшилось число людей, не считающих российского президента достойным доверия — с 12 до четырех процентов. Об этом пишет «Лента. Ру».
Вместе с тем возрос уровень доверия и к другим институтам власти в целом. Так, правительству в этом году стали доверять 46 процентов опрошенных, тогда как в 2013 году число доверяющих правительству не превышало 30 процентов. Согласно данным опроса, россияне склонны также доверять церкви, армии и органам безопасности. Тогда как наименее заслуживающими доверия признаны политические партии, полиция и местные органы власти.
В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 46 регионов страны. Социологи Левада-центра считают, что результаты опроса во многом связаны с событиями на Украине. «В условиях войны на Украине в России возросли показатели доверия ко всем институтам власти»,- рассказал социолог Денис Волков, слова которого приводит «Коммерсантъ».
Фото: pda.day.az