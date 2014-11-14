Доверие россиян к президенту выросло в полтора раза

Вместе с тем возрос уровень доверия и к другим институтам власти в целом. Так, правительству в этом году стали доверять 46 процентов опрошенных, тогда как в 2013 году число доверяющих правительству не превышало 30 процентов. Согласно данным опроса, россияне склонны также доверять церкви, армии и органам безопасности. Тогда как наименее заслуживающими доверия признаны политические партии, полиция и местные органы власти.