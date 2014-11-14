Бесплатно проверить женское здоровье можно будет в Медгородке

Ежедневно в поликлинике «Медицинского города» 20 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Из-за позднего обращения четверти из них (25%) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем, больные, которым диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы. Как известно, онкологические заболевания нередко длительное время протекают бессимптомно. Это и является причиной позднего обнаружения болезни. Именно профилактическое обследование населения — одно из основных путей раннего диагностирования и эффективного лечения заболевания. Отметим, что около 40% больных — представители трудоспособного возраста, и именно для этого контингента специалисты «Медицинского города» проводят 15 ноября 2014 года «День женского здоровья».
На приеме пациентов осмотрит врач-гинеколог, предусмотрена возможность посещения врача-маммолога. Пациенты с заболеваниями других локализаций 15 ноября 2014 года приниматься не будут.
Напомним, злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости женщин Тюменской области. Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым женщинам старше 30 лет.
Консультации проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись. Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиника С 9.00 до 14.00 часов.
Справка и предварительная запись к врачу по телефонам: 270–685 270–671 270–607 По возникшим вопросам можно обратиться: 270–716 (отделение медицинской профилактики). «Медицинский город» в социальных сетях: «Вконтакте», Facebook, Живой Журнал, Твиттер.
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