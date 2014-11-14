Бесплатно проверить женское здоровье можно будет в Медгородке

Ежедневно в поликлинике «Медицинского города» 20 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Из-за позднего обращения четверти из них (25%) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем, больные, которым диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы. Как известно, онкологические заболевания нередко длительное время протекают бессимптомно. Это и является причиной позднего обнаружения болезни. Именно профилактическое обследование населения — одно из основных путей раннего диагностирования и эффективного лечения заболевания. Отметим, что около 40% больных — представители трудоспособного возраста, и именно для этого контингента специалисты «Медицинского города» проводят 15 ноября 2014 года «День женского здоровья».