Антипинский НПЗ готовится к выпуску дизтоплива стандарта «Евро-5»

На сегодняшний день завершен монтаж печей реакторного блока и блока фракционирования установки гидроочистки. Проведены гидроиспытания змеевиков печей и сырьевой емкости. Продолжается монтаж оборудования установки и внутренних устройств реакторов. В помещении газовой компрессорной станции ведется монтаж циркуляционных компрессорных установок реакторного блока для прокачки водородсодержащего газа. Возводится техническое здание, где разместятся контроллерная и трасформаторная. Кроме того, продолжаются работы по обвязке трубопроводов, емкостей дозирования присадок. Завершено строительство сетей межцеховых коммуникаций.