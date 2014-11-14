Антипинский НПЗ готовится к выпуску дизтоплива стандарта «Евро-5»

На сегодняшний день завершен монтаж печей реакторного блока и блока фракционирования установки гидроочистки. Проведены гидроиспытания змеевиков печей и сырьевой емкости. Продолжается монтаж оборудования установки и внутренних устройств реакторов. В помещении газовой компрессорной станции ведется монтаж циркуляционных компрессорных установок реакторного блока для прокачки водородсодержащего газа. Возводится техническое здание, где разместятся контроллерная и трасформаторная. Кроме того, продолжаются работы по обвязке трубопроводов, емкостей дозирования присадок. Завершено строительство сетей межцеховых коммуникаций.
Установка гидроочистки дизельного топлива Антипинского НПЗ состоит из двух секций, сообщает пресс-служба ЗАО «Антипинский НПЗ», базовый проект секции № 1 выполнен компанией Haldor Topsoe, проектные решения по реакторному блоку секции № 2 выполнены компанией Shell. В результате запуска в промышленную эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива Антипинский НПЗ будет выпускать летнее и зимнее дизельное топливо стандарта «Евро-5», нестабильный бензин гидроочистки.