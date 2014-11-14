nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Антипинский НПЗ готовится к выпуску дизтоплива стандарта «Евро-5»

14 ноября 2014, 09:23
Строительство установки гидроочистки дизельного топлива на Антипинском НПЗ подходит к своему завершению. Ее запуск в промышленную эксплуатацию позволит начать выпуск дизельного топлива стандарта «Евро-5», тем самым ознаменовав новый этап в развитии завода.

На сегодняшний день завершен монтаж печей реакторного блока и блока фракционирования установки гидроочистки. Проведены гидроиспытания змеевиков печей и сырьевой емкости. Продолжается монтаж оборудования установки и внутренних устройств реакторов. В помещении газовой компрессорной станции ведется монтаж циркуляционных компрессорных установок реакторного блока для прокачки водородсодержащего газа. Возводится техническое здание, где разместятся контроллерная и трасформаторная. Кроме того, продолжаются работы по обвязке трубопроводов, емкостей дозирования присадок. Завершено строительство сетей межцеховых коммуникаций.

Установка гидроочистки дизельного топлива Антипинского НПЗ состоит из двух секций, сообщает пресс-служба ЗАО «Антипинский НПЗ», базовый проект секции № 1 выполнен компанией Haldor Topsoe, проектные решения по реакторному блоку секции № 2 выполнены компанией Shell. В результате запуска в промышленную эксплуатацию установки гидроочистки дизельного топлива Антипинский НПЗ будет выпускать летнее и зимнее дизельное топливо стандарта «Евро-5», нестабильный бензин гидроочистки.

#Новости#Автомобили#Дизельное топливо#Антипинский НПЗ#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25