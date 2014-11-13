Водоснабжение в Тарманах появится к обеду 14 ноября

По информации «Тюмень Водоканала», работы начались в 13 часов, в это время подача воды в районе прекратилась. Восстановить водоснабжение планируется к 13 часам 14 ноября.
Под отключение попали несколько частных домов на улицах Блюхера; Королева; Егорьевской; Шаимской; Новокузнецкой; Утренней; а также:
Блюхера: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1;
Игримская: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 38;
Малышева: 2, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, 22, 24, 24/1, 33, 35, 37;
Маршака: 4;
Бирюзова: 10, 12.
Вод также нет в двух школах на Игримской, в детском саду № 92 и ряде административных зданий.