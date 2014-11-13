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Водоснабжение в Тарманах появится к обеду 14 ноября

13 ноября 2014, 17:08
Около 40 жилых домов района Тарманы с обеда 13 ноября без водоснабжения. Причина отключения — устранение утечки из колодца на улице Королева, 13.
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Тарманы

По информации «Тюмень Водоканала», работы начались в 13 часов, в это время подача воды в районе прекратилась. Восстановить водоснабжение планируется к 13 часам 14 ноября.

Под отключение попали несколько частных домов на улицах Блюхера; Королева; Егорьевской; Шаимской; Новокузнецкой; Утренней; а также:

Блюхера: 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1;

Игримская: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 38;

Малышева: 2, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, 22, 24, 24/1, 33, 35, 37;

Маршака: 4;

Бирюзова: 10, 12.

Вод также нет в двух школах на Игримской, в детском саду № 92 и ряде административных зданий.

#Новости#Тарманы#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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