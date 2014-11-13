Водителя-наркомана, сбившего насмерть ребенка, посадили на три года

Расследованием установлено, что 28 августа мужчина около 18:15 в состоянии наркотического опьянения двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по левой (второй) полосе движения по улице Западносибирской со скоростью 93,7 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 18/3, водитель увидел, что перед данным переходом в правой (первой) полосе движения остановился автомобиль, который пропускал маленьких велосипедистов. Однако водитель, проявив небрежность, продолжил движение прямо, не снижая скорости, в результате чего сбил 9-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.