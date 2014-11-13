В Тюмени построят еще одну «Эстакаду над кольцом»

Кроме того, в ближайшие три года планируется постройка еще нескольких развязок — на пересечении улицы Пермякова с автодорогой Тюмень — Боровский — Богандинский и на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Также планируется расширение улиц Федюнинского и Мельникайте. В планах строителей убрать светофоры с участка улицы Мельникате от улицы Дружбы до улицы Федюнинского, сделав этот участок «сквозным». Однако сейчас эти объекты находятся в стадии проектирования.