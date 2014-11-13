В Тюмени построят еще одну «Эстакаду над кольцом»

Как сообщили в пресс-службе областного ГУС, проектную документацию строительства развязки этой выполнило ЗАО «Институт «Стройпроект». В настоящее время она находится в стадии получения заключения госэкспертизы. Предполагаемые сроки выполнения строительно-монтажных работ — 2015–2016 годы. Прямой ход над кольцом будет выполнен по ул. Федюнинского.
Напомним, что первая развязка, построенная по типу «Эстакады над кольцом», появилась не так давно на пересечении улиц Мельникайте и Широтная. Строительство развязки, протяженностью более четырех километров, началось в 2012 году, годом позже прошло торжественное открытие прямого хода. На данный момент продолжается строительство подземного перехода в районе улицы Менделеева через улицу Мельникайте, однако работы осложняют магистральные теплотрассы.
Кроме того, в ближайшие три года планируется постройка еще нескольких развязок — на пересечении улицы Пермякова с автодорогой Тюмень — Боровский — Богандинский и на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Также планируется расширение улиц Федюнинского и Мельникайте. В планах строителей убрать светофоры с участка улицы Мельникате от улицы Дружбы до улицы Федюнинского, сделав этот участок «сквозным». Однако сейчас эти объекты находятся в стадии проектирования.