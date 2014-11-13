В России могут появиться профессиональные приемные семьи

«Законопроект о профессиональной семье нацелен на создание условий семейного воспитания детей, которые имеют в этом особенные потребности — это дети-инвалиды, это дети старшего возраста, это кровные братья и сестры, которые должны устраиваться в одну семью. Именно эти категории детей сегодня составляют свыше 80% федерального банка данных», — сказала Баталина.
Законопроект о профессиональной семье предусматривает введение возмездной опеки на основе трудового договора. Такие опекуны — социальные воспитатели — будут получать зарплату и иметь право на отпуск. К ним будут предъявляться специальные профессиональные требования, а также специальные требования по воспитанию, социализации, реабилитации, оказанию медицинской помощи таким детям в зависимости от их здоровья и возраста. Именно поэтому законопроект предусматривает наличие программы развития ребенка при такой форме опеки.
По словам Баталиной, идея этого законопроекта появилась на одном из всероссийских форумов приемных семей. Для оплаты труда таких родителей будет разработан профессиональный стандарт, и такие родители попадут в категорию социальных работников, по которым «майскими указами президента» установлено требование о доведении их заработной платы к 2018 году до средней по экономике региона.
Фото: http://runews.org