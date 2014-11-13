В России могут появиться профессиональные приемные семьи

Законопроект о профессиональной семье предусматривает введение возмездной опеки на основе трудового договора. Такие опекуны — социальные воспитатели — будут получать зарплату и иметь право на отпуск. К ним будут предъявляться специальные профессиональные требования, а также специальные требования по воспитанию, социализации, реабилитации, оказанию медицинской помощи таким детям в зависимости от их здоровья и возраста. Именно поэтому законопроект предусматривает наличие программы развития ребенка при такой форме опеки.