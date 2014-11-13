В Ишимском районе обрушилась часть школы

По данным сайта zakupki.gov.ru, в октябре 2014 года администрация Ишимского района объявила о проведении электронного аукциона на ремонт здания Шаблыкинской школы. Поступила одна заявка от ООО «Вектор», с которым 5 ноября был заключен контракт. Стоимость работ составила почти 495 тысяч рублей, срок окончания ремонта — декабрь 2014 года. Между тем, еще до начала работ произошло обрушение.