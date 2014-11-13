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В Ишимском районе обрушилась часть школы

13 ноября 2014, 11:41
На днях в одной из школ Ишимского района рухнула часть здания — потолок и стена. Происшествием заинтересовалась прокуратура, в настоящее время проводится проверка

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Как сообщает прессе-служба прокуратуры Тюменской области, 10 ноября около 22.30 в Шаблыкинской основной общеобразовательной школе рухнула часть здания — потолок и одна из стен. В обрушившемся крыле здания располагались кабинет физики, часть коридора и хранилище для книг.

По данному факту начала проверку прокуратура. Ишимский межрайонный прокурор выезжал на место происшествия. Было установлено, что трещины на стене появились в сентябре. Учебный процесс в этом крыле здания был прекращен.

По данным сайта zakupki.gov.ru, в октябре 2014 года администрация Ишимского района объявила о проведении электронного аукциона на ремонт здания Шаблыкинской школы. Поступила одна заявка от ООО «Вектор», с которым 5 ноября был заключен контракт. Стоимость работ составила почти 495 тысяч рублей, срок окончания ремонта — декабрь 2014 года. Между тем, еще до начала работ произошло обрушение.

По предварительной версии, причиной происшествия стало хождение фундамента из-за поднятия грунтовых вод и перепадов температур.

Проверка продолжается.

Образовательный процесс в Шаблыкинской школе прекращен. 70 ребят, обучавшихся в школе с 1 по 9 класс, возят в головную школу в село Плешково, что в 15 км.

Об итогах прокурорской проверки будет сообщено дополнительно.

Фото с сайта vishime.org

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