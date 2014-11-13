«Тюменские аэрозоли» получили «Приз потребительских симпатий»

Напомним, компания «Тюменские аэрозоли» недавно представила свою новинку — аэрозоль способный отпугивать медведей. Разработка выпускается на основе перца и уже очень популярна у жителей Камчатки. Второе место в этой номинации удостоена фото-студия «Старый фотограф», третье — «Академия путешествий».
Конкурс «Тюменская марка», организованный администрацией Тюмени с целью содействия развитию предпринимательства на территории города и продвижения местных производителей товаров и услуг, проходит 12-й год подряд. В 2014 году на участие в «Тюменской марке» от представителей малого и среднего бизнеса города Тюмени поступила 41 заявка.
Тюменцы, побывавшие с 30 октября по 1 ноября в Выставочном зале на выставке «Тюменская марка», знакомились с товарами и услугами предприятий города Тюмени и юга Тюменской области, покупали понравившуюся продукцию и голосовали за симпатичных им участников. Голосование было организовано также в сети Интернет, на сайте.
В результате победителями были выбраны 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителя в номинации «Удачный старт» стали ООО «Кролик деревенский» и «Хлебокомбинат «Абсолют».
«Наши предприятия смогли поднять свое производство так высоко, что тюменская продукция стала известна за пределами региона. Нынешние участники могут показать, как нужно организовывать производство, чтобы начинающие предприниматели имели пример для подражания», — считает Заместитель главы администрации города Тюмени Андрей Голоус.
«Лучшим предприятием в сфере промышленного производства и сервиса» признан издательско-полиграфический центр «Экспресс», второе место у завода мобильных зданий МПО «ТОИР», третье -«Умка Бэби».
Как сообщает администрации города Тюмени, дипломом за 1 место в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг для населения» награждено частное образовательное учреждение дополнительного образования «Еврошкола». Второе место у «Адамант» (Центр косметологии и коррекции фигуры «Nice Time»), а третье у индивидуального предпринимателя Амирана Апакидзе, который занимается ремонтом бытовых изделий и предметов личного пользования.
Единственным участником и победителем в номинации «Лучшее предприятие в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности» стало «Безалкогольные напитки».
В сфере общественного питания были отмечены ресторан японской кухни «АСАМИ», ресторан «Чарка» и «Блинофф-Заречный». Места в номинации «Лучшее предприятие в сфере гостеприимства и организации досуга» распределились следующим образом: 1 место -«Городской парк культуры и отдыха», 2 место — «Трэвэл», 3 место — «Управляющая компания Евразия».
Дипломантов ждет финансовая поддержка в виде субсидирования маркетинговых затрат, а также бесплатное участие в семинаре-тренинге с одним из ведущих тренеров России и бесплатное размещение информации на сайте «Тюменская марка» в разделе «Победители конкурса — 2014». Все жители смогут узнать лучшую тюменскую продукцию по зеленому логотипу «Тюменская марка-2014» на упаковке.
Фото: tyumen-city.ru