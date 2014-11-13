«Тюменские аэрозоли» получили «Приз потребительских симпатий»

Тюменцы, побывавшие с 30 октября по 1 ноября в Выставочном зале на выставке «Тюменская марка», знакомились с товарами и услугами предприятий города Тюмени и юга Тюменской области, покупали понравившуюся продукцию и голосовали за симпатичных им участников. Голосование было организовано также в сети Интернет, на сайте.