Тюменская приемная президента помогает решать социальные проблемы

За 10 месяцев текущего года в приемную президента Российской Федерации в Тюменской области поступило 2061 обращение граждан, из них 1239 — в письменном виде, 822 — в устном.

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