Тюменская приемная президента помогает решать социальные проблемы

На личном приеме принято 816 граждан. Из 1239 письменных обращений на контроль были поставлены 838 обращений. Результаты рассмотрения контрольных обращений следующие: приняты положительные решения (33,5%), приняты меры (18,4%), даны разъяснения (48,1%).
Вопросов социальной защиты населения касаются 48% обращений. В основном поступали просьбы об оказании материальной помощи категориям малообеспеченных слоев населения и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Значительная часть вопросов, волнующих граждан, касается жилья и коммунально-бытового обслуживания (14% от общего числа обращений).
Граждане поднимали вопросы улучшения жилищных условий, переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, содержания жилых домов, размера оплаты коммунальных услуг.
По поручению Президента Российской Федерации должностными лицами Тюменской области проведен 51 личный прием, принято 163 гражданина, сообщает пресс-центре главного федерального инспектора по Тюменской области.