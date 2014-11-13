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Тюменская приемная президента помогает решать социальные проблемы

13 ноября 2014, 09:46
За 10 месяцев текущего года в приемную президента Российской Федерации в Тюменской области поступило 2061 обращение граждан, из них 1239 — в письменном виде, 822 — в устном.

На личном приеме принято 816 граждан. Из 1239 письменных обращений на контроль были поставлены 838 обращений. Результаты рассмотрения контрольных обращений следующие: приняты положительные решения (33,5%), приняты меры (18,4%), даны разъяснения (48,1%).

Вопросов социальной защиты населения касаются 48% обращений. В основном поступали просьбы об оказании материальной помощи категориям малообеспеченных слоев населения и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Значительная часть вопросов, волнующих граждан, касается жилья и коммунально-бытового обслуживания (14% от общего числа обращений).

Граждане поднимали вопросы улучшения жилищных условий, переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта, содержания жилых домов, размера оплаты коммунальных услуг.

По поручению Президента Российской Федерации должностными лицами Тюменской области проведен 51 личный прием, принято 163 гражданина, сообщает пресс-центре главного федерального инспектора по Тюменской области.

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