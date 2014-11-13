Роспотребнадзор запретил ввоз сыроподобных продуктов из Украины

«При осуществлении государственного надзора при исследовании сыроподобных продуктов производства Украины, поступающих на территорию Российской Федерации выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении.
Так, при исследовании бутербродного продукта «Купеческий» и продукта на маргариновой основе «Столовый» было обнаружено наличие жиров животного происхождения, а также несоответствие нормативным требованиям по содержанию трансизомеров ненасыщенных жирных кислот. В бутербродном продукте «Монастырский двор» нашли запрещенную пищевую добавку.
В середине октября Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию всей сырной продукции с Украины. «В образцах из партий груза обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк», — заявили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор и Россельхознадзор приостановили поставки целого ряда продовольственных товаров с Украины. Ограничения коснулись подсолнечника, соевых бобов, кукурузной крупы, соков, фруктовых, овощных и рыбных консервов, молока и молочной продукции, спиртных напитков, сладостей.
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