Роспотребнадзор запретил ввоз сыроподобных продуктов из Украины

Так, при исследовании бутербродного продукта «Купеческий» и продукта на маргариновой основе «Столовый» было обнаружено наличие жиров животного происхождения, а также несоответствие нормативным требованиям по содержанию трансизомеров ненасыщенных жирных кислот. В бутербродном продукте «Монастырский двор» нашли запрещенную пищевую добавку.