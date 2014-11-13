Прописка на 5 лет позволит пенсионерке с севера получить транспортную карту

Прокуратурой Калининского округа установлено, что заявительница в апреле 2014 года приехала в Тюмень к дочери, чтобы помочь с воспитанием внука, который ходит в начальную школу. В июле она оформила временную регистрацию (сроком на один год), а в августе обратилась за получением электронной транспортной карты «Пенсионер». В выдаче карты было отказано, поскольку у женщины нет постоянной регистрации в Тюмени.