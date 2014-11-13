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Прописка на 5 лет позволит пенсионерке с севера получить транспортную карту

13 ноября 2014, 08:50
Согласно решению Тюменской городской Думы от 5 июля 2007 г. N618 пенсионеры по старости, постоянно или преимущественно проживающие в городе Тюмени, имеют льготу на проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 100% от стоимости проезда. А вот 57-летней жительнице Ханты-Мансийска, которая приехала в Тюмень временно проживать, в этом благе отказали.

Прокуратурой Калининского округа установлено, что заявительница в апреле 2014 года приехала в Тюмень к дочери, чтобы помочь с воспитанием внука, который ходит в начальную школу. В июле она оформила временную регистрацию (сроком на один год), а в августе обратилась за получением электронной транспортной карты «Пенсионер». В выдаче карты было отказано, поскольку у женщины нет постоянной регистрации в Тюмени.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче электронной транспортной карты, утвержденным постановлением администрации г. Тюмени от 9 июня 2014 г. № 90-пк, в случае отсутствия регистрации возможно представление решения суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания в Тюмени.

Прокуратура округа направила в Калининский районный суд г. Тюмени заявление об установлении юридического факта проживания заявительницы в Тюмени. В октябре пенсионерка оформила регистрацию в областном центре сроком на пять лет. Данное обстоятельство свидетельствовало о ее намерении длительное время проживать в областном центре.

В итоге суд, рассмотрев дело, удовлетворил заявление прокуратуры. Судебное решение об установлении факта проживания в Тюмени будет являться основанием для выдачи пенсионерке транспортной карты на бесплатный проезд.

#Новости#Пенсионеры#Прокуратура по г.Тюмени#Транспортная карта#Женя#Общество
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