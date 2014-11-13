nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полицейское начальство выслушает вопросы и жалобы тюменцев

13 ноября 2014, 11:16
В пятницу, 14 ноября, тюменцы смогут пообщаться с полицейским руководством. Прием граждан проведут заместитель начальника полиции областного главка Александр Поклонцев и начальник городского управления МВД Геннадий Пеньков.
Сюжет
Тюмень

В пятницу, 14 ноября, тюменцы смогут пообщаться с полицейским руководством. Прием граждан проведут заместитель начальника полиции областного главка Александр Поклонцев и начальник городского управления МВД Геннадий Пеньков.

Тюменцев будут ждать с 17.00 до 19.00 по адресу Ватутина, 34. На прием можно записаться по телефону 799–802.

«Обратная связь является одной из наиболее эффективных форм анализа работы полиции. В общении с гражданами регулярно принимают участие руководители УМВД России по Тюменской области. 14 ноября приглашаем всех желающих принять участие в формировании объективного взгляда на работу тюменской полиции», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

#Новости#Прием граждан#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25