Полицейское начальство выслушает вопросы и жалобы тюменцев

В пятницу, 14 ноября, тюменцы смогут пообщаться с полицейским руководством. Прием граждан проведут заместитель начальника полиции областного главка Александр Поклонцев и начальник городского управления МВД Геннадий Пеньков.
Тюменцев будут ждать с 17.00 до 19.00 по адресу Ватутина, 34. На прием можно записаться по телефону 799–802.
«Обратная связь является одной из наиболее эффективных форм анализа работы полиции. В общении с гражданами регулярно принимают участие руководители УМВД России по Тюменской области. 14 ноября приглашаем всех желающих принять участие в формировании объективного взгляда на работу тюменской полиции», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.