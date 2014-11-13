Полицейское начальство выслушает вопросы и жалобы тюменцев

«Обратная связь является одной из наиболее эффективных форм анализа работы полиции. В общении с гражданами регулярно принимают участие руководители УМВД России по Тюменской области. 14 ноября приглашаем всех желающих принять участие в формировании объективного взгляда на работу тюменской полиции», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.