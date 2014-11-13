Любителю стерляди придется поработать на пользу общества

«Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещается вылов водных биологических ресурсов за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства», — напоминает пресс-служба прокуратуры области.
Там сообщили, что 17 августа текущего года мужчина на моторной лодке выехал на 695 км реки Иртыш (вблизи села Абалак), который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области, и установил пять донных спускных фитилей. Через час он проверил фитили, в которые поймались 14 стерлядей. Браконьер переложил рыбу в лодку. Через некоторое время его задержали сотрудники транспортной полиции. К тому времени 12 стерлядей были еще живы.
Живая рыба была выпущена в реку, но, по словам специалистов, захват рыбы орудиями лова, а затем непосредственный контакт с человеком, в основном, приводят к значительному снижению ее выживаемости из-за травмирования.
Суд назначил Косинцеву 180 часов бесплатных общественно полезных работ. Орудия лова — пять донных спускных фитилей — будут уничтожены.