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Любителю стерляди придется поработать на пользу общества

13 ноября 2014, 10:17
Житель села Абалак осужден за браконьерство. Мужчина признан по п. «а» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба) и приговорен к общественным работам.

«Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещается вылов водных биологических ресурсов за пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства», — напоминает пресс-служба прокуратуры области.

Там сообщили, что 17 августа текущего года мужчина на моторной лодке выехал на 695 км реки Иртыш (вблизи села Абалак), который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области, и установил пять донных спускных фитилей. Через час он проверил фитили, в которые поймались 14 стерлядей. Браконьер переложил рыбу в лодку. Через некоторое время его задержали сотрудники транспортной полиции. К тому времени 12 стерлядей были еще живы.

Живая рыба была выпущена в реку, но, по словам специалистов, захват рыбы орудиями лова, а затем непосредственный контакт с человеком, в основном, приводят к значительному снижению ее выживаемости из-за травмирования.

Суд назначил Косинцеву 180 часов бесплатных общественно полезных работ. Орудия лова — пять донных спускных фитилей — будут уничтожены.

#Новости#Тюменская область#Браконьеры#Таня#Происшествия
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