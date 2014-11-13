Любителю стерляди придется поработать на пользу общества

Там сообщили, что 17 августа текущего года мужчина на моторной лодке выехал на 695 км реки Иртыш (вблизи села Абалак), который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области, и установил пять донных спускных фитилей. Через час он проверил фитили, в которые поймались 14 стерлядей. Браконьер переложил рыбу в лодку. Через некоторое время его задержали сотрудники транспортной полиции. К тому времени 12 стерлядей были еще живы.