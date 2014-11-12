За полтора месяца бензин в Тюмени подорожал почти на рубль

За месяц бензин марки А-76 (АИ-80 и т.п.) подорожал на территории области с 27,6 рублей до 27, 9. На данный момент средняя его стоимость на автозаправках города равняется 28,4 рубля. Средняя цена на бензин марки А-92 (АИ-93 и т.п.) в октябре составила 32,2 рубля. В сентябре бензин стоил 31,9 рубль. В данный момент средняя стоимость литра бензина составляет 32,7 рубля.
Топливо марки А-95 и выше подорожало за месяц с 33,3 рублей до 33,5 рублей. В ноябре цены на него снова увеличились — до 34,4 рублей, сообщает Тюменьстат. Почти на рубль за два месяца увеличилась стоимость дизельного топлива — с 34,2 до 35,1 рублей.
По сравнению с октябрем прошлого года, цены на топливо в Тюменской области увеличились на два-три рубля. Так, в октябре 2013 года литр бензина марки А-76 стоил 26,3 рублей, А-92 — 29,3 рублей, марки А-95 — 31,9 рубль, а дизтопливо — 32 рубля.
Напомним, что в следующем году топливо в России станет еще дороже: вице-премьер Аркадий Дворкович предупредил, что в результате налогового маневра правительства в следующем году можно ожидать повышения цен на бензин. По информации Минфина, которая была обнародована ранее, в случае налогового маневра бензин ежегодно будет дорожать на 1,8 руб. за литр.