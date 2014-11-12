За полтора месяца бензин в Тюмени подорожал почти на рубль

Напомним, что в следующем году топливо в России станет еще дороже: вице-премьер Аркадий Дворкович предупредил, что в результате налогового маневра правительства в следующем году можно ожидать повышения цен на бензин. По информации Минфина, которая была обнародована ранее, в случае налогового маневра бензин ежегодно будет дорожать на 1,8 руб. за литр.