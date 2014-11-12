Высшее образование станет более доступным в новом году

«В 2014 году на первый курс было принято за счет федерального бюджета 485 тысяч студентов, увеличилось количество бюджетных мест для будущих инженеров, — сказал Ливанов. — В следующем году мы планируем принять в вузы 506 тысяч человек, то есть доступность высшего образования вырастет».