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Высшее образование станет более доступным в новом году

12 ноября 2014, 17:09
Доступность высшего образования вырастет в 2015 году. Об этом сказал глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.

«В 2014 году на первый курс было принято за счет федерального бюджета 485 тысяч студентов, увеличилось количество бюджетных мест для будущих инженеров, — сказал Ливанов. — В следующем году мы планируем принять в вузы 506 тысяч человек, то есть доступность высшего образования вырастет».

Он также добавил, что в 2015 году будет увеличено количество бюджетных мест по направлениям и специальностям, востребованных в регионах. Качество обучения студентов также будет расти, заверил он.

Глава ведомства отметил, что прием в магистратуру значительно увеличен в связи с массовым выпуском бакалавров. В частности, в педагогической магистратуре — в четыре раза.

«С 1 сентября 2013 года из реестра акредитованных вузов исключено более 600 организаций, в 162 — запрещен прием. Это ни в коем случае не отразится на доступности высшего образования — как я уже отметил, количество мест в вузах растет», — заключил Ливанов.

Фото: http://fedpress.ru

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