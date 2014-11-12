Услуга перевозки багажа в спецкупе поездов набирает популярность

В 2014 году на СвЖД 2,5 тысячи пассажиров воспользовались услугой перевозки багажа в спецкупе пассажирских поездов.
В 2014 году для перевозки багажа в специализированных купе пассажирских поездов формирования Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» пассажиры оформили 2415 перевозочных документов на перевозку 4232 мест багажа.
В целом спрос на услугу по перевозке багажа в специализированных багажных купе поездов регулярного сообщения в границах Свердловской железной дороги стабильно растет. Пассажиры удовлетворены тем фактом, что багаж теперь следует в одном поезде с хозяином: это гораздо удобнее и не требует дополнительного времени на обращение в багажное отделение для оформления доставки и ожидание прибытия багажа почтово-багажным составом.
Перевозку можно оплатить в кассе при покупке билета, а сдать багаж в отдельное купе непосредственно при посадке в поезд. Оформить перевозку багажа могут также пассажиры, имеющие электронный билет.
Напомним, новые правила перевозок, вступившие в силу в августе 2014 года, нормативно закрепили сложившиеся на практике отношения между участниками перевозочного процесса и позволили перевозчику применять технологию перевозки багажа без использования багажного вагона, которая широко распространена у европейских перевозчиков.
Багажные купе появились во всех поездах Уральского филиала ОАО «ФПК». С октября 2014 года перевозка багажа в поездах формирования ОАО «ФПК» осуществляется без использования багажных отделений.
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