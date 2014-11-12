Услуга перевозки багажа в спецкупе поездов набирает популярность

В целом спрос на услугу по перевозке багажа в специализированных багажных купе поездов регулярного сообщения в границах Свердловской железной дороги стабильно растет. Пассажиры удовлетворены тем фактом, что багаж теперь следует в одном поезде с хозяином: это гораздо удобнее и не требует дополнительного времени на обращение в багажное отделение для оформления доставки и ожидание прибытия багажа почтово-багажным составом.