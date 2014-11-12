nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский завод начинает собирать стеклотару

12 ноября 2014, 15:13
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, предприятия Тюменского района продолжают завоевывать новые рынки сбыта своей продукции. Завод «Стеклотех» — одно из самых современных производств в стеклотарной отрасли в России.
Сюжет
Тюмень

По словам генерального директора завода Елены Острягиной, в свое время вступление России в ВТО внесло определенные коррективы в работу «Стеклотеха»: «У нас стало появляться много пивоваренных компаний европейского уровня, например, таких как Heineken, Carlsberg. У них существуют свои стандарты качества, которые пройти достаточно сложно. Не каждый завод по выпуску стеклотары их может выдержать. Мы можем гордиться, что прошли их с успехом, с достойными высокими баллами и с недавних пор являемся поставщиками бутылок на лучшие пивоваренные заводы. Еще раз убедились в том, что не зря на „Стеклотехе“ изначально сделана ставка на контроль качества».

На заводе считают, что резерв для роста производства — это сбор стеклотары. «Сейчас мы прорабатываем различные варианты организации этого процесса. Особого желания у предпринимательского сообщества заниматься этим делом мы не увидели, так что будем брать инициативу в свои руки. Польза двойная и для предприятия, и для окружающей среды», — сказала Елена Острягина.

#Новости#Стеклотех#Тюмень#Катя#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25