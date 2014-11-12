Тюменский завод начинает собирать стеклотару

По словам генерального директора завода Елены Острягиной, в свое время вступление России в ВТО внесло определенные коррективы в работу «Стеклотеха»: «У нас стало появляться много пивоваренных компаний европейского уровня, например, таких как Heineken, Carlsberg. У них существуют свои стандарты качества, которые пройти достаточно сложно. Не каждый завод по выпуску стеклотары их может выдержать. Мы можем гордиться, что прошли их с успехом, с достойными высокими баллами и с недавних пор являемся поставщиками бутылок на лучшие пивоваренные заводы. Еще раз убедились в том, что не зря на „Стеклотехе“ изначально сделана ставка на контроль качества».