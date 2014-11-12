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Три человека пострадали в столкновении «Оки» и «Лады»

12 ноября 2014, 13:42
«Лада» и «Ока» столкнулись вчера, 11 ноября, в окрестностях Тюмени, на 19 км Салаирского тракта. 22-летний водитель «Лады» 99-й модели не справился с управлением на скользкой дороге, не смог выбрать безопасную скорость.

«Лада» и «Ока» столкнулись вчера, 11 ноября, в окрестностях Тюмени, на 19 км Салаирского тракта. 22-летний водитель «Лады» 99-й модели не справился с управлением на скользкой дороге, не смог выбрать безопасную скорость.

Пострадали оба водителя и 22-летняя пассажирка одной из машин. У всех травмы головы и ушибы. Стаж водителя «Лады» — четыре месяца. Всего за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрированы две дорожные аварии, в них пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Второе ДТП произошло на 373 км автодороги Тюмень — Омск, здесь столкнулись Kia и встречный Volkswagen. После удара Kia отбросило на Mercedes, произошло касательное столкновение. В результате ДТП 58-летний водитель Kia получил открытый перелом предплечья.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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