Три человека пострадали в столкновении «Оки» и «Лады»

Пострадали оба водителя и 22-летняя пассажирка одной из машин. У всех травмы головы и ушибы. Стаж водителя «Лады» — четыре месяца. Всего за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрированы две дорожные аварии, в них пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.