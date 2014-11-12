Сбербанк в свой день рождения открыл новые офисы в Тюмени

В день 173-летия Сбербанка Тюменское отделение открыло три офиса в Тюмени. Два из них — это переформатированные офисы, специализирующиеся на обслуживании частных клиентов, которые находятся по адресу: ул. Газовиков, д. 43/1 и ул. Широтная, д. 171, корпус 1/1.
В обновленных офисах выдержаны все современные стандарты сервиса, качества и дизайна. Клиентам предоставляется полный перечень банковских услуг: кредитование, открытие депозитов и банковских карт, денежные переводы, обмен валюты, услуги «Автоплатеж» и «Мобильный банк», доступ к онлайн-сервисам и многое другое. В зонах круглосуточного самообслуживания можно совершать банковские операции в любое удобное время.
Также банк открыл мини-офис в торговом центре «Абсолют» по адресу ул. Мельникайте, д.10. Здесь можно получить широкий спектр услуг — от потребительского кредитования до различных платежей. В мини-офисе расположены устройства самообслуживания, с помощью которых можно снять или положить на свою карту наличные деньги, открыть вклад, оплатить услуги и кредиты, получить информацию о состоянии своего счета. Специалист банка проконсультирует по вопросам кредитования и сбережения личных финансов, поможет открыть вклад и оформить заявку на кредит, в том числе ипотечный.
«Новые офисы — это наш подарок клиентам ко дню Сбербанка. В этом году мы открыли девять переформатированных офисов, в том числе центр развития бизнеса и мини-офис. Переформатирование филиальной сети означает не только внешние изменения, а прежде всего новые взаимоотношения с клиентами и качественно новый уровень сервиса. Поздравляем всех клиентов праздником», — комментирует управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
До конца года Тюменское отделение Сбербанка планирует открыть ещё два офиса нового формата в Тюмени и два офиса на юге области.