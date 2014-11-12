Сбербанк в свой день рождения открыл новые офисы в Тюмени

Также банк открыл мини-офис в торговом центре «Абсолют» по адресу ул. Мельникайте, д.10. Здесь можно получить широкий спектр услуг — от потребительского кредитования до различных платежей. В мини-офисе расположены устройства самообслуживания, с помощью которых можно снять или положить на свою карту наличные деньги, открыть вклад, оплатить услуги и кредиты, получить информацию о состоянии своего счета. Специалист банка проконсультирует по вопросам кредитования и сбережения личных финансов, поможет открыть вклад и оформить заявку на кредит, в том числе ипотечный.