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С улицы Депутатской демонтируют киоск «Овощи-фрукты»

12 ноября 2014, 08:48
В Тюмени активно взялись за борьбу с захватчиками земли — с павильонами «Овощи-фрукты». Уже третий киоск может быть снесен, если его владелец не урегулирует ситуацию.

На ул. Депутатской, 95 павильон «Овощи-фрукты» по закону стоять не должен, считают в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. Правообладателю временного объекта до 14 ноября необходимо явиться в департамент по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 113, либо обратиться по телефону 508–518, а также в семидневный срок осуществить снос (демонтаж) самовольно установленного временного объекта и восстановить нарушенное благоустройство.

Лица, обладающие информацией о правообладателях указанных объектов, могут сообщить ее по телефону 508–518, сообщает администрация города.

#Новости#Земельные участки#Департамент земельных ресурсов#Киоск#Женя#Общество
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