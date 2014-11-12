С улицы Депутатской демонтируют киоск «Овощи-фрукты»

На ул. Депутатской, 95 павильон «Овощи-фрукты» по закону стоять не должен, считают в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. Правообладателю временного объекта до 14 ноября необходимо явиться в департамент по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 113, либо обратиться по телефону 508–518, а также в семидневный срок осуществить снос (демонтаж) самовольно установленного временного объекта и восстановить нарушенное благоустройство.