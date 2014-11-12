Россияне скупают внедорожники, несмотря на кризис

Как выяснили автомобильные эксперты, ситуация в экономике не повлияла на предпочтения россиян. Более того, кроссоверы и внедорожники стали даже еще популярнее.
По итогам девяти месяцев этого года продажи новых автомобилей в России снижались во всех без исключения сегментах. Тем не менее, оказывается, определенные автомобили россияне готовы покупать, несмотря на тяжелую ситуацию на рынке.
Как выяснило агентство «Автостат», несмотря на кризис, меньше всего по сравнению с тем же периодом прошлого года упали продажи кроссоверов и внедорожников — всего на 6,6% против -19,8% у автомобилей сегмента С, -15% у сегмента В и -13% у других сегментов.
Более того, даже в такой ситуации сегмент SUV умудряется «отнимать долю» у других сегментов, что свидетельствует о том, что, несмотря на кризис, любовь россиян к кроссоверам меньше не стала. Так, доля SUV в структуре рынка выросла на 2,5% и составила 37,6%. Доля сегмента В сократилась на 0,9% (до 32%), доля С — на 1,5 % (до 17%).
Всего в России за 9 месяцев 2014 года было продано 630,9 тыс. кроссоверов и внедорожников, 285,8 тыс. автомобилей сегмента С, 537,5 тыс. машин класса В и 224,6 тыс. автомобилей других сегментов.