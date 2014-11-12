Россияне скупают внедорожники, несмотря на кризис

Более того, даже в такой ситуации сегмент SUV умудряется «отнимать долю» у других сегментов, что свидетельствует о том, что, несмотря на кризис, любовь россиян к кроссоверам меньше не стала. Так, доля SUV в структуре рынка выросла на 2,5% и составила 37,6%. Доля сегмента В сократилась на 0,9% (до 32%), доля С — на 1,5 % (до 17%).