Роспотребнадзор: чтобы школьник хорошо учился, необходим особый режим

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учёбу.
Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребёнка в течение дня. Если вы заметили, что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня становится вялым и нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомы, скорее всего, исчезнут сами.
Огромное влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна. У детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжённой умственной деятельности.
У детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии
У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму. В 1–4 классе школьникам необходимо спать 10–10,5 часов, в 5–7 классах — 10,5 часов, в 6–9 классах — 9–9,5 часов, норма сна для старшеклассников — 8–9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.
На успеваемость и здоровье школьника оказывает влияние его рабочее место. Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева (если ребёнок — левша, то наоборот), аналогично должно быть налажено полноценное искусственное освещение. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, избежать этого позволяет специальный защитный абажур.
У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму
Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку.
Очень важно (особенно в младших классах) также правильно подобрать школьный ранец. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Портфели и ранцы должны иметь детали со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.
Вес ранца не должен превышать норму: для учащихся начальных классов — 700 г, для учащихся средних и старших классов — 1000 г. Нормальный вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей: для учащихся 1–2 классов — 1,5 кг, 3–4 классов — 2 кг, 5–6 классов — 2,5 кг, 7–8 классов — 3,5 кг, 9-11-х — 4 кг.
Вес ранца не должен превышать норму: для учащихся начальных классов — 700 г, для учащихся средних и старших классов — 1000 г
Что касается питания школьников, правильно организованный режим основывается на выполнении определённых требований. Прежде всего, это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними. Промежутки между приёмами пищи у школьников не должны превышать 3,5–4 часов. Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание. Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него положительные эмоции.
Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. Как правило, грамотно организованный день школьника быстро приносит положительные изменения в его настроение, самочувствие и успеваемость.
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