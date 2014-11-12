«РН-Уватнефтегаз» признан предприятием высокой социальной эффективности

Помимо льгот, предусмотренных законодательством, компания предоставляет широкий перечень социальных гарантий и компенсаций. «Социальный пакет, предоставляемый сотрудникам „РН-Уватнефтегаз“ и членам их семей, достаточно широк. Это и компенсация расходов на посещение спортзалов, за оплату детского сада, пребывание в оздоровительном лагере, санаторно-курортное лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, есть жилищная программа и многое другое, например поездки для лучших сотрудников на Кубу. Каждый работник нашего предприятия имеет возможность воспользоваться корпоративными социальными программами и чувствует себя защищенным» — рассказывает главный специалист ООО «РН-Уватнефтегаз» Вадим Галиаскаров.