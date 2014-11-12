«РН-Уватнефтегаз» признан предприятием высокой социальной эффективности

По итогам конкурса общество заняло 1-ые места в номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Предприятие традиционно участвует в подобного рода конкурсах. В марте этого года РН-Уватнефтегазу был вручен «Сертификат доверия к работодателю» — свидетельство высокого статуса предприятия в области соблюдения норм трудового законодательства и требований охраны труда.
В связи с развитием Уватского проекта, в ООО «РН-Уватнефтегаз» ежегодно вводится значительное количество рабочих мест. С началом освоения Южно-Петьегского месторождения и в связи с увеличением количества сложных строительных объектов на Тямкинском и Усть-Тегусском месторождениях за 2010–2013 г. численность персонала предприятия выросла более чем на 25%.
Помимо льгот, предусмотренных законодательством, компания предоставляет широкий перечень социальных гарантий и компенсаций. «Социальный пакет, предоставляемый сотрудникам „РН-Уватнефтегаз“ и членам их семей, достаточно широк. Это и компенсация расходов на посещение спортзалов, за оплату детского сада, пребывание в оздоровительном лагере, санаторно-курортное лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, есть жилищная программа и многое другое, например поездки для лучших сотрудников на Кубу. Каждый работник нашего предприятия имеет возможность воспользоваться корпоративными социальными программами и чувствует себя защищенным» — рассказывает главный специалист ООО «РН-Уватнефтегаз» Вадим Галиаскаров.
В рамках реализации Уватского проекта ежегодно между ОАО «НК «Роснефть» и Правительством Тюменской области подписывается Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие сторон в области реализации целого ряда профильных программ, в том числе социальных. Это способствует социально-экономическому развитию региона и росту его благосостояния. В рамках Соглашения реализуется ряд социальных проектов среди которых «Ключ к жизни» и «Мир глазами детей».
Еще одна сфера для взаимодействия нефтяной компании и Тюменской области — образование и подготовка кадров. НК «Роснефть» будет принимать активное участие в формировании и финансировании ряда проектов по подготовке специалистов в ВУЗах региона, а также по поддержке молодых ученых.