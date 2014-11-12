Неудачный обгон привел к ДТП на Червишевском тракте
12 ноября 2014, 11:29
Авария произошла сегодня утром, 12 ноября, на 15 км Червишевского тракта. 24-летняя девушка, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справилась с управлением во время обгона и врезалась во встречный автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, после удара об Hyundai Sonata, автомобиль под управлением девушки отшвырнуло на край проезжей части. В ДТП пострадала водительница Nexia — у девушки травмы лица. Ее водительский стаж более пяти лет.