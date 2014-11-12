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Неудачный обгон привел к ДТП на Червишевском тракте

12 ноября 2014, 11:29
Авария произошла сегодня утром, 12 ноября, на 15 км Червишевского тракта. 24-летняя девушка, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справилась с управлением во время обгона и врезалась во встречный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, после удара об Hyundai Sonata, автомобиль под управлением девушки отшвырнуло на край проезжей части. В ДТП пострадала водительница Nexia — у девушки травмы лица. Ее водительский стаж более пяти лет.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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