Неудачный обгон привел к ДТП на Червишевском тракте

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, после удара об Hyundai Sonata, автомобиль под управлением девушки отшвырнуло на край проезжей части. В ДТП пострадала водительница Nexia — у девушки травмы лица. Ее водительский стаж более пяти лет.