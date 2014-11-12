Началась продажа дешевых авиабилетов в Москву на новогодние праздники

Как сообщают на сайте перевозчика, стоимость билетов до Москвы для тюменцев составит 999 рублей. Правда, к этой сумме плюсуются топливные сборы, платный багаж, если он превышает 10 кг, и стоимость каждого места в самолете разнится от 199 рублей до 999 рублей. Еще идет небольшая сумма за обработку платежа. Итого, минимальная цена составит 1800 рублей.