Началась продажа дешевых авиабилетов в Москву на новогодние праздники

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Бюджетный перевозчик» (юридическое название авиакомпании «Победа») будет также осуществлять рейсы в Сургут, Казань, Волгоград, Уфу. Но в расписании полетов до конца марта эти города не указаны.
Как сообщают на сайте перевозчика, стоимость билетов до Москвы для тюменцев составит 999 рублей. Правда, к этой сумме плюсуются топливные сборы, платный багаж, если он превышает 10 кг, и стоимость каждого места в самолете разнится от 199 рублей до 999 рублей. Еще идет небольшая сумма за обработку платежа. Итого, минимальная цена составит 1800 рублей.
Впрочем, это вполне неплохо, учитывая, что в среднем стоимость перелета в одну сторону равна 8000 рублей.
На время написания материала авиабилеты до 11 декабря уже распроданы, зато есть места на Новогодние праздники, правда уже за 3499 рублей.
Фото: 5elt.ru