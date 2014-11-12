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Началась продажа дешевых авиабилетов в Москву на новогодние праздники

12 ноября 2014, 17:44
Низкотарифная авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов. Перевозчик будет выполнять ежедневные полеты из Москвы в Тюмень, Самару, Екатеринбург, Белгород, Пермь.
Сюжет
Тюмень

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Бюджетный перевозчик» (юридическое название авиакомпании «Победа») будет также осуществлять рейсы в Сургут, Казань, Волгоград, Уфу. Но в расписании полетов до конца марта эти города не указаны.

Как сообщают на сайте перевозчика, стоимость билетов до Москвы для тюменцев составит 999 рублей. Правда, к этой сумме плюсуются топливные сборы, платный багаж, если он превышает 10 кг, и стоимость каждого места в самолете разнится от 199 рублей до 999 рублей. Еще идет небольшая сумма за обработку платежа. Итого, минимальная цена составит 1800 рублей.

Впрочем, это вполне неплохо, учитывая, что в среднем стоимость перелета в одну сторону равна 8000 рублей.

На время написания материала авиабилеты до 11 декабря уже распроданы, зато есть места на Новогодние праздники, правда уже за 3499 рублей.

Фото: 5elt.ru

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